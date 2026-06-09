Estas dos señales de tránsito tienen una persona pero son bien distintas: qué significa cada una

Conocer la diferencia ayuda a evitar infracciones y mejora la convivencia entre conductores y peatones en calles y rutas. Todos los detalles.

Es fundamental conocer el significado de estas dos señales de tránsito. Foto: IA

Las señales de tránsito cumplen una función clave en la seguridad vial , pero algunas pueden prestarse a confusión porque presentan símbolos muy similares. Es el caso de dos carteles que muestran la silueta de una persona caminando y que suelen ser interpretados de la misma manera por muchos conductores.

Sin embargo, cada una pertenece a una categoría diferente dentro del sistema de señalización vial argentino y transmite un mensaje específico. La diferencia está en la forma del cartel y en la función que cumple dentro de la circulación.

Mientras una señal busca advertir sobre una situación que se aproxima, la otra establece una norma obligatoria para los peatones . Identificarlas correctamente permite anticipar maniobras, reducir riesgos y respetar las reglas de tránsito.

Qué significa la señal triangular con una persona caminando

La señal con forma de triángulo de borde rojo y una persona caminando corresponde a una señal preventiva. Su función es advertir a los conductores que se aproxima un cruce peatonal.

Senal de Transtito Es fundamental conocer el significado de las señales de tránsito para mejorar la Seguridad Vial. IA

Cuando aparece este cartel, los automovilistas deben extremar la atención, reducir la velocidad si es necesario y estar preparados para ceder el paso a quienes atraviesen la calzada por el lugar habilitado.

Este tipo de señalización suele ubicarse antes de sendas peatonales, escuelas, centros comerciales, estaciones de transporte o zonas con una importante circulación de personas.

Qué significa la señal circular con una persona y una flecha

La señal circular de fondo blanco con borde rojo, una persona caminando y una flecha negra pertenece al grupo de las señales reglamentarias.

En este caso, indica que los peatones están obligados a circular por el lado señalado de la vía. En la imagen, la flecha apunta hacia la izquierda, por lo que quienes caminen deben hacerlo por ese sector del camino.

senla de transito 3 ¿Qué significa esta señal de tránsito? IA

La finalidad es ordenar la circulación peatonal en determinados espacios y facilitar que los conductores puedan anticipar desde qué lado encontrarán personas transitando.

Cuáles son los principales tipos de señales de tránsito

Las señales viales argentinas se dividen en distintas categorías según la información que transmiten:

Preventivas: advierten sobre situaciones o riesgos que aparecerán más adelante.

advierten sobre situaciones o riesgos que aparecerán más adelante. Reglamentarias: establecen obligaciones, prohibiciones o restricciones.

establecen obligaciones, prohibiciones o restricciones. Informativas: brindan datos sobre destinos, servicios, distancias o ubicaciones.

brindan datos sobre destinos, servicios, distancias o ubicaciones. Transitorias: alertan sobre condiciones temporales como obras o desvíos.

Reconocer cada grupo resulta fundamental porque la forma y los colores permiten identificar rápidamente el mensaje incluso antes de leer o interpretar el símbolo.

En términos generales, los carteles triangulares suelen asociarse a advertencias, mientras que los carteles circulares se utilizan para indicar normas que deben cumplirse obligatoriamente.

Por eso, aunque ambas señales muestran a una persona caminando, una alerta sobre la presencia de peatones y la otra indica cómo deben desplazarse. La diferencia parece pequeña, pero puede ser determinante para una circulación más segura y ordenada.

Qué pasa si no se respetan las señales de tránsito

Las señales reglamentarias son de cumplimiento obligatorio. Ignorarlas puede derivar en sanciones económicas, retención del vehículo o situaciones de riesgo para el conductor y terceros.

Además de evitar infracciones, comprender correctamente cada señal permite anticipar restricciones y planificar mejor el recorrido, especialmente en rutas, accesos urbanos y zonas de tránsito intenso.