Cómo es el nuevo SUV que llegó a la Argentina y tiene más de 1.100 kilómetros de autonomía

Ya se puede reservar uno de los modelos más tecnológicos del mercado. Por su tecnología, sirve además para cargar electrodomésticos y herramientas.

El BYD SEAL U DM-i es una de las grandes novedades que trae junio para el mercado local. Este modelo, que llega con tecnología híbrida enchufable, no es sólo uno de los SUV tecnológicos del gigante asiático, sino que representa su gran apuesta en materia de eficiencia: declara más de 1.100 kilómetros de autonomía combinada , y se posiciona así como uno de los vehículos más rendidores de Argentina.

La llegada del BYD SEAL U DM-i forma parte de la estrategia de la marca china para consolidarse en el país con modelos híbridos y eléctricos. Se destaca por su sistema híbrido enchufable, que permite circular en modo 100% eléctrico en trayectos urbanos y combinar ambos motores para maximizar la autonomía en viajes largos. Esta versatilidad es clave en un mercado donde todavía la infraestructura de carga está en desarrollo.

El modelo, que ya durante la etapa de prevente en Argentina se puede reservar con US$500 (o su equivalente en moneda nacional), apunta al público que busca dar el salto hacia la electrificación sin resignar autonomía ni practicidad en el uso diario.

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BYD SEAL U DM-i: autonomía y tecnología del SUV híbrido

El BYD SEAL U DM-i está equipado con un sistema híbrido enchufable que combina un motor 1.5 naftero con otro eléctrico, y entrega una potencia máxima de 238 CV y 300 Nm de torque. En conjunto, el sistema permite alcanzar una autonomía total superior a los 1.100 kilómetros, cifra que lo convierte en uno de los modelos más eficientes del mercado. Además, puede recorrer unos 105 kilómetros en modo 100% eléctrico, cifra que le permite desplazarse en ciudad sin consumir combustible.

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En resumen, el sistema híbrido enchufable del BYD SEAL U DM-i le permite aprovechar lo mejor de ambos mundos: la eficiencia del motor eléctrico y la autonomía extendida del motor a combustión.

Otro punto fuerte del BYD SEAL U DM-i es su equipamiento tecnológico. Incluye una pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas (la más grande del mercado) y un panel de instrumentos con un tablero digital de 12,3 pulgadas que se complementa con el sistema Head-Up Display para proyectar información esencial del manejo directamente en el parabrisas.

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Dentro de su arsenal tecnológico, el BYD SEAL incluye el sistema Vehicle-to-Load, que transforma al vehículo en una fuente de energía móvil. Este sistema permite utilizar la electricidad almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos, como por ejemplo herramientas o electrodomésticos portátiles.

El nuevo SEAL mide 4.775 milímetros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.765 milímetros. Ofrece un habitáculo amplio para cinco pasajeros y un baúl con una capacidad de 552 litros, que puede ampliarse hasta los 1.440 litros al rebatir los asientos traseros.

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Este BYD cuenta con la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por la Euro NCAP. Y además está equipado con un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que engloba más de 20 funciones de alerta y prevención para el conductor; y un sistema de cámaras panorámicas con visión de 360 grados.

El BYD SEAL U DM-i llega para competir fuerte y posicionarse como una de las opciones más avanzadas entre la gama alta de los SUV, donde hoy se ubica, por ejemplo, el Renault Koleos.