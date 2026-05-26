Otra marca china desembarca fuerte en Argentina y fabricará acá sus SUV: qué modelos traería

Las marcas exclusivas del Grupo Chery, Omoda&Jaecoo , aceleran su desembarco en el país con una confirmación fuerte: no solo traerán algunos de sus SUV tecnológicos, sino que también ensamblarán algunos de sus modelos en la Argentina. Las dos marcas del gigante chino confirmaron que se lanzarán localmente en el segundo semestre de 2026 , pero no como un importador más: su plan incluye una filial directa de la casa matriz y, además, el armado de vehículos en territorio argentino.

Omoda&Jaecoo (dos marcas cuyos productos se complementan y por eso se venden asociadas) ya anticiparon una estrategia industrial ambiciosa, con una planta de ensamblaje tipo KD (Knock-Down) , es decir, un esquema que permite importar piezas para luego ensamblarlas en el país. Se trata del mismo concepto bajo el cual Toyota ensambla el Hiace en su planta de Zárate.

El proyecto también contempla un depósito regional de repuestos y el desarrollo de una red de concesionarios que arrancará en Buenos Aires para después expandirse hacia otras provincias. Ese combo, que suma posventa, servicio técnico y canales comerciales propios, apunta a darle a la marca una estructura similar a la de una terminal, con un plan comercial que se anuncia a largo plazo.

Omoda&Jaecoo ya tienen presencia en distintos mercados de América Latina y Europa, y en la región vienen ganando terreno con una propuesta centrada en SUV de diseño moderno, alto nivel tecnológico y nuevas motorizaciones electrificadas.

Omoda 4 Omoda 4. Omoda

Cómo será el desembarco de Omoda y Jaecoo en la Argentina

Detrás de Omoda&Jaecoo está el Grupo Chery, uno de los grandes jugadores de la industria automotriz china. Sin embargo, la operación local de estas nuevas marcas no tendrá relación directa con la estructura comercial que hoy tiene Chery en la Argentina, que está en manos del Grupo Corven. La estrategia en esta caso es distinta y apunta a instalar una operación propia, con control directo de la marca sobre los productos, el servicio y la experiencia de los clientes.

“A diferencia de las marcas automotrices tradicionales que dependen de importadores externos y a menudo se ven afectadas por las fluctuaciones arancelarias, los cambios regulatorios y los ciclos de distribución a corto plazo, Omoda&Jaecoo establecerán una filial de operación directa en Argentina, totalmente controlada por la empresa matriz. Esta estructura garantiza: Estabilidad operativa y financiera a largo plazo en el mercado argentino. Inversión directa y control estratégico total por parte de la empresa matriz. Estándares globales consistentes de producto, marca y servicio. Mayor responsabilidad y protección al consumidor. Mediante este modelo, Omoda&Jaecoo se compromete a una presencia permanente, estructurada y a largo plazo en Argentina, superando un marco transaccional basado en importaciones”, detalla el comunicado de Omoda&Jaecoo.

Omoda 4 Omoda 4. Omoda

La futura planta de ensamblaje le dará a la compañía una herramienta clave para ganar competitividad. El sistema KD permite reducir costos logísticos, sumar integración regional y abrir la puerta a una producción local escalonada. Por ahora no se informó dónde estaría ubicada la planta.

“Omoda&Jaceoo establecerán una red de concesionarios de alto nivel, comenzando en Buenos Aires y expandiéndose posteriormente a nivel nacional en Argentina. La estrategia incluye: Showrooms con una experiencia de marca inmersiva. Ecosistema de ventas y servicio integrado digitalmente. Servicio posventa premium alineado con los estándares automotrices de primer nivel a nivel mundial. Cobertura nacional que garantiza una calidad de servicio constante. El sistema posventa se desarrollará para igualar los principales referentes automotrices globales en confiabilidad, capacidad de respuesta y continuidad del servicio a largo plazo”, completa la información oficial de la compañía.

Omoda C5 Omoda C5. Chery

Qué modelos de Omoda y Jaecoo podrían llegar al país

En este primer anuncio, Omoda&Jaecoo no detalló oficialmente qué modelos integrarán la oferta inicial en la Argentina. Sí dejó en claro que la estrategia contempla una gama integral de SUV inteligentes, con distintos tamaños, niveles de equipamiento y posicionamiento comercial, para cubrir perfiles diversos de usuarios.

Dentro del material difundido para acompañar la presentación aparecieron modelos como Jaecoo J7 y los Omoda 4 y 5, por lo que hoy son los nombres que más suenan como parte del posible primer lote para el mercado local.

Uno de los ejes más fuertes de la propuesta será la llamada Nueva Energía, donde el grupo viene empujando la tecnología SHS (Super Hybrid System). Se trata de una plataforma híbrida que la marca presenta como uno de sus grandes diferenciales por autonomía, eficiencia y conducción inteligente.