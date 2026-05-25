Jeep Renegade en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV siendo uno de los referentes en su categoría en Argentina y mantiene una de las gamas más completas entre los modelos del segmento.
El Jeep Renegade continúa siendo uno de los SUV compactos más reconocidos del mercado argentino. Con una propuesta enfocada en el diseño aventurero, un elevado nivel de seguridad y opciones con tracción integral, el modelo de la marca estadounidense mantiene una presencia fuerte dentro del segmento B-SUV, uno de los más competitivos del país.
Fabricado en Brasil y desarrollado sobre la plataforma Small Wide de Stellantis, el Renegade se consolidó en los últimos años como uno de los modelos más importantes de Jeep en la región. En Argentina compite directamente frente a rivales como el Volkswagen T-Cross o Chevrolet Tracker.
El SUV además recibió mejoras de equipamiento y tecnología en sus últimas actualizaciones, incorporando más asistencias de conducción (ADAS), nuevas pantallas multimedia y versiones orientadas a un perfil más aventurero, como la Willys 4x4. Eso le permitió reforzar su posicionamiento dentro del mercado local, donde Jeep sigue apostando fuerte por los SUV compactos.
Jeep Renegade: cómo viene en los patentamientos de 2026
Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Jeep Renegade volvió a mantenerse dentro del ranking de los SUV más patentados del mercado durante abril de 2026, aunque con una baja respecto del año pasado.
En abril se patentaron 47.564 autos 0 km en el país, con una caída interanual del 13,6% y una baja del 3,3% frente a marzo. En el acumulado anual ya se registran 205.114 unidades, un 5,7% menos frente al mismo período de 2025.
Ranking: Top 10 de los 0 km más vendidos de Argentina en el primer cuatrimestre de 2026
- Toyota Hilux: 10.183 unidades
- Peugeot 208: 9.033
- Ford Territory: 7.387
- Ford Ranger: 6.918
- Fiat Cronos: 8.440
- Volkswagen Tera: 6.093
- Volkswagen Amarok: 5.657
- Chevrolet Tracker: 5.448
- Chevrolet Onix: 4.958
- Toyota Yaris Cross: 2.351
Durante abril, el Jeep Renegade patentó 459 unidades y acumuló 2.015 vehículos en el primer cuatrimestre del año. En el ranking general de modelos livianos se ubicó dentro del Top 35 del mercado argentino.
Jeep Renegade: motor, equipamiento y tecnología
Toda la gama del Jeep Renegade utiliza el motor naftero turbo 1.3 litros GSE de cuatro cilindros, que entrega 175 caballos de fuerza y 270 Nm de torque. Las versiones Sport, Longitude y Serie-S utilizan caja automática de seis velocidades y tracción delantera, mientras que la variante Willys incorpora caja automática de nueve marchas y tracción integral 4x4.
En dimensiones, el SUV mide 4,26 metros de largo, 1,80 metros de ancho y cuenta con una distancia entre ejes de 2,57 metros. El baúl ofrece 314 litros de capacidad y el tanque de combustible es de 60 litros.
En equipamiento, desde las versiones iniciales incluye:
- Seis airbags
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Asistente de arranque en pendiente
- Frenado autónomo de emergencia
- Detector de fatiga
- Pantalla multimedia Uconnect
- Android Auto y Apple CarPlay
- Cámara de retroceso
- Faros Full LED
Las variantes más equipadas agregan climatizador automático bi-zona, tablero digital TFT de 7 pulgadas, techo solar panorámico, detector de punto ciego, alerta de cambio involuntario de carril, cargador inalámbrico y sistema Jeep Selec-Terrain para conducción off-road.
Cuánto sale un Jeep Renegade 0 km en mayo de 2026
Jeep mantiene en mayo una gama compuesta por cuatro versiones del Renegade en Argentina. Estos son los precios oficiales actualizados:
- Jeep Renegade Sport 1.3T AT6 FWD: $48.340.000
- Jeep Renegade Longitude 1.3T AT6 FWD: $50.910
- Jeep Renegade Serie-S 1.3T AT6 FWD: $52.060.000
- Jeep Renegade Willys 1.3T AT9 4x4: $57.350.000
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