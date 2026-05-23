Volkswagen T-Cross en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es uno de los referentes en el segmento de los B-SUV, de los más competitivos del mercado local. Qué valores fijó la marca alemana para este mes.

Convertido en un referente clásico del segmento B-SUV en Argentina, el Volkswagen T-Cross atraviesa 2026 con una gama enfocada en la tecnología, la seguridad y los motores turboalimentados, mientras se prepara para una renovación prevista para la segunda mitad del año.

Importado desde Brasil , el SUV de Volkswagen se posiciona dentro de la oferta de la marca entre Nivus y Taos , y continúa siendo una de las alternativas más competitivas del mercado local por su combinación de espacio interior, equipamiento y asistencias a la conducción.

Así es el interior de la Volkswagen T-Cross en Argentina.

En un segmento donde crecieron fuerte las propuestas de marcas chinas y aparecieron nuevos jugadores regionales, el T-Cross apuesta a sostener su lugar con versiones escalonadas, conectividad, mecánicas turbo y un paquete de seguridad que se mantiene entre los más completos de la categoría.

Volkswagen T-Cross: así vienen sus patentamientos en 2026

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a abril de 2026, Volkswagen patentó 5.538 vehículos livianos durante el mes y se ubicó como la segunda marca con más ventas del mercado argentino.

En el caso puntual del Volkswagen T-Cross, el SUV registró 468 patentamientos en abril y acumula 2.503 unidades durante el primer cuatrimestre del año, manteniéndose dentro del grupo principal de los SUV más vendidos del mercado argentino.

Ránking de los SUV más patentados de Argentina en 2026:

Ford Territory – 7.387 unidades

Chevrolet Tracker – 5.448

Peugeot 2008 – 4.428

Toyota Corolla Cross – 4.078

Volkswagen Taos – 4.000

Renault Kardian – 2.940

Volkswagen Nivus – 2.736

Volkswagen T-Cross – 2.503

Nissan Kicks – 2.109

Jeep Compass – 2.840

Volkswagen T-Cross panoramica Vokswagen T-Cross, un SUV del segmento B (chico) Volkswagen Argentina

Durante abril de 2026 se patentaron 47.564 autos 0km en Argentina, una cifra que representó una caída interanual del 13,6%, mientras que el acumulado anual muestra un retroceso del 5,7% frente al mismo período de 2025.

Volkswagen T-Cross: motores, seguridad y equipamiento

El Volkswagen T-Cross se comercializa en Argentina con dos configuraciones mecánicas turboalimentadas. La versión Trendline 170 TSI incorpora un motor 1.0 turbo de 101 CV asociado a una caja manual de cinco velocidades, mientras que el resto de la gama utiliza el motor 1.0 TSI de 116 CV con transmisión automática.

Toda la gama incluye de serie de Volkswagen T-Cross incluye:

Seis airbags

Control electrónico de estabilidad

Frenos ABS

Asistente de arranque en pendiente

Anclajes ISOFIX

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Volkswagen T-Cross Volkswagen T-Cross. Volkswagen Argentina

Este conjunto de seguridad le permitió obtener cinco estrellas en Latin NCAP y posicionarse como uno de los SUV compactos más seguros del segmento.

La gama del Volkswagen T-Cross en Argentina se organiza en cinco versiones:

T-Cross Trendline 170 TSI MT : llantas de 16”, tablero digital de 8”, multimedia VW Play, control crucero, sensores traseros, volante en cuero y AEB con detección de peatones.

: llantas de 16”, tablero digital de 8”, multimedia VW Play, control crucero, sensores traseros, volante en cuero y AEB con detección de peatones. T-Cross Trendline 200 TSI AT : motor turbo de 116 CV, caja automática, faros LED, levas al volante, seis parlantes y puertos USB-C traseros.

: motor turbo de 116 CV, caja automática, faros LED, levas al volante, seis parlantes y puertos USB-C traseros. T-Cross Comfortline 200 TSI AT : llantas de 17”, acceso sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico y climatizador automático.

: llantas de 17”, acceso sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico y climatizador automático. T-Cross Highline 200 TSI AT : tablero digital de 10”, techo panorámico, detector de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

: tablero digital de 10”, techo panorámico, detector de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. T-Cross Extreme 200 TSI AT : estética exclusiva, techo bitono, VW Connect, control crucero adaptativo y neumáticos Seal Inside.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 km en mayo 2026

Los precios oficiales del Volkswagen T-Cross en Argentina para mayo de 2026 son los siguientes: