Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es de producción nacional y uno de los SUV más patentados en el año. Se destaca por su equipamiento tecnólogico y la firma lumínica de las tres garras.

El Peugeot 2008 se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado automotor argentino en 2026. El SUV compacto de la marca francesa se uno de los referentes de los patentamientos del segmento en marzo y también tiene una fuerte presencia en los registros anuales. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Fabricado en la planta bonaerense de el Palomar sobre la plataforma CMP de Stellantis que comparte con el hatchback 208 , el Peugeot 2008 representa una renovación total respecto de la generación anterior. El salto en diseño, equipamiento tecnológico y eficiencia mecánica lo le permitió ganar terreno frente a rivales directos del segmento SUV compacto .

Su propuesta se apoya en una identidad visual fuerte, marcada por la firma luminosa de tres garras , un interior bien resuelto y un enfoque claro en la experiencia de manejo diaria.

Peugeot 2008: así son sus patentamientos en 2026

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante marzo de 2026 el Peugeot 2008 registró 895 unidades patentadas, mientras que en el acumulado enero-marzo alcanzó 7.077 unidades, consolidándose como uno de los SUV más elegidos en lo que va del año.

Ránking: patentamientos SUV del primer trimestre 2026 (enero-marzo) en Argentina:

Ford Territory: 5.808 unidades Volkswagen T-Cross: 4.784 Volkswagen Taos: 4.490 Chevrolet Tracker: 4.233 Peugeot 2008: 3.680 Toyota Corolla Cross: 3.116 Volkswagen Nivus: 2.148 Renault Kardian: 2.130 Nissan Kicks: 1.578 Jeep Renegade: 1.544

Peugeot 2008 Peugeot 2008, cuál es su valor en abril 2026. Stellantis

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración única de motor y transmisión, enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias bien marcadas en equipamiento según versión. Esta estrategia simplifica la gama y facilita la elección del usuario.

Motorización y mecánica

Motor : T200 1.0 turbonaftero

: T200 1.0 turbonaftero Potencia máxima : 120 CV

: 120 CV Torque : 200 Nm

: 200 Nm Caja : automática CVT con siete marchas preprogramadas

: automática CVT con siete marchas preprogramadas Tracción : delantera

: delantera Suspensión : McPherson adelante / eje torsional atrás

: McPherson adelante / eje torsional atrás Baúl : 419 litros

: 419 litros Llantas: 17 pulgadas diamantadas en toda la gama

El motor turbo se destaca por su buena entrega de torque a bajo régimen, lo que favorece el uso urbano y los sobrepasos en ruta. La caja CVT prioriza suavidad y confort, con relaciones preprogramadas que mejoran la sensación de respuesta frente a aceleraciones más decididas.

Peugeot 2008 Peugeot 2008. Stellantis

En términos dinámicos, el 2008 ofrece una puesta a punto equilibrada, con una dirección firme, correcta absorción de irregularidades y un buen nivel de insonorización, aspectos valorados por quienes buscan un SUV para uso diario y viajes largos. El equipamiento por versión es el siguiente:

Active (entrada de gama): la versión base ya presenta un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento:

Faros ECO-LED con DRL en forma de “3 garras”

Llantas diamantadas de 17 pulgadas

Pantalla táctil central de 10”

Instrumental digital 2D

Cámara trasera de 180° y sensores posteriores

Climatizador automático digital

Airbags frontales y laterales delanteros

Control de estabilidad y tracción

Allure (intermedia): suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva notablemente el estándar de seguridad:

Airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de punto ciego

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tránsito

Cámara 360°

Acceso y arranque sin llave

Cargador inalámbrico de 15 W

GT (tope de gama): apunta a un perfil más aspiracional y tecnológico:

Faros Full LED

Parrilla del color de la carrocería

Techo panorámico corredizo

i-Cockpit 3D holográfico

Volante deportivo con levas

Asientos de cuero con costuras “GT”

Opción de carrocería bitono

Cuánto sale un Peugeot 2008 en abril 2026

Eestos son los precios de lista del Peugeot 2008 en abril 2026 en Argentina: