Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los hatchbacks más populares del mercado argentino: se destaca por su diseño moderno y equipamiento tecnológico. El retoque en su precio este mes.

El Peugeot 208 se perfila en la pelea por ser el auto más vendido del año: viene mostrando buenos registros de patentamientos mes a mes y se apoya en una receta clara: es un hatchback con diseño moderno que tiene un precio relativamente accesible en el mercado local y que además cuenta con un interesante sistema de financiación. ¿Cuál es su valor actualizado en abril 2026?

Esta generación del 208 se fabrica en la planta de El Palomar desde julio de 2020: se trata de la segunda generación de este vehículo muy popular en Argentina y en el Mercosur, que recibió su primer rediseño en 2024 con cambios estéticos en la parrilla, en la iluminación LED y en la motorización , cuando dejó de utilizar el Puretech 1.2 naftero e incorporó las unidades de potencia que actualmente están disponibles (1.6 naftero aspirado y 1.0 turbonaftero).

Dentro de las novedades recientes de la gama aparece la incorporación del nuevo color Blue Obsesion , disponible en las versiones Allure y GT. Esta tonalidad refuerza la identidad estética del modelo y acompaña el buen momento comercial que atraviesa el hatchback dentro del mercado argentino, donde compite con modelos con Volkswagen Polo .

Peugeot 208: así son sus patentamientos en 2026

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en marzo de 2026 el Peugeot 208 registró 2.245 patentamientos, lo que le permitió ubicarse como el vehículo más vendido del mercado argentino en el mes, por delante de Toyota Hilux (2.194 unidades) y Fiat Cronos (1.760 unidades).

Ránking: los 10 modelos más patentados en Argentina en el primer trimestre el año (enero–marzo 2026):

Toyota Hilux: 7.819 unidades Peugeot 208: 7.077 unidades Fiat Cronos: 7.042 unidades Ford Territory: 5.808 unidades Ford Ranger: 5.466 unidades Volkswagen Tera: 4.784 unidades Volkswagen Amarok: 4.490 unidades Chevrolet Tracker: 4.233 unidades Chevrolet Onix: 3.769 unidades Volkswagen Taos: 3.028 unidades

peugeot 208.jpg Peugeot 208, cuál es su valor en abril 2026. Stellantis

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 fabricado en la planta de El Palomar se ofrece en Argentina con una gama de cinco versiones que combinan distintas motorizaciones, transmisiones y niveles de equipamiento. La oferta arranca con variantes orientadas a un uso urbano accesible y avanza hacia configuraciones con mayor tecnología, diseño deportivo y asistencias a la conducción.

En todos los casos se trata de un hatchback del segmento B con tracción delantera, baúl de 311 litros y tanque de combustible de 47 litros. A lo largo de la gama aparecen elementos como pantalla multimedia de hasta 10 pulgadas, conectividad para smartphones, tablero digital y diferentes asistencias electrónicas según la versión elegida.

Peugeot 208 GT Peugeot 208 GT T-200, la variante deportiva de la gama. Stellantis

La oferta incluye versiones con el tradicional motor aspirado 1.6 litros y también opciones con el nuevo propulsor turbonaftero T200, que elevan el nivel de prestaciones dentro de la gama.

Peugeot 208 Active MT

Motor naftero 1.6 litros de 115 CV y 150 Nm de torque con caja manual de cinco marchas. Incluye ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente, airbags frontales y laterales, control de crucero y anclajes ISOFIX. En confort ofrece aire acondicionado manual, pantalla multimedia de 5 pulgadas y llantas de 15 pulgadas con tazas.

Peugeot 208 Allure MT

Mantiene el motor 1.6 de 115 CV con caja manual de cinco marchas. Incorpora pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, sensores traseros, cámara de retroceso, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas.

Peugeot 208 Allure AT

Utiliza el mismo motor 1.6 de 115 CV con caja automática de seis velocidades. Suma climatizador automático digital, pantalla multimedia de 10 pulgadas y cámara trasera.

Peugeot 208 Allure Pack T200

Incorpora el motor turbo 1.0 T200 de 120 CV y 200 Nm con transmisión automática CVT. Agrega airbags de cortina, cámara Visio Park 180°, tablero digital 2D, cargador inalámbrico y techo panorámico.

Peugeot 208 GT T200

Versión tope de gama con motor turbo 1.0 de 120 CV y caja CVT. Incluye frenado automático de emergencia, alerta de colisión, mantenimiento de carril, lectura de señales, luces altas automáticas, tablero digital 3D y llantas diamantadas de 17 pulgadas.

Cuánto sale un Peugeot 208 en abril 2026

La gama registra un aumento leve del 0.50% en las versiones con motor aspirado, mientras que las turbonafteras mantienen su precio con respecto al mes anterior: estos son los precios de lista vigentes del Peugeot 208 en abril 2026 en Argentina: