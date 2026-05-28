Figueroa deslizó una posible fecha de elecciones provinciales

Lo hizo en una reunión de la que participaron intendentes, presidentes de comisiones de fomento y diputados provinciales.

El gobernador Rolando Figueroa reunió este miércoles al mediodía a intendentes, presidentes de comisiones de fomento y a los diputados provinciales oficialistas y aliados, con el objetivo de fijar algunos de los lineamientos de su gestión , además de proyectar un escenario con miras al 2027 .

El encuentro fue en el club Alemán, mismo lugar en donde el mes pasado también había convocado a los jefes comunales. En este caso, estuvieron presentes todos, a excepción de Ramón Rioseco , intendente de Cutral Co .

El mandatario provincial hizo un repaso de las principales acciones de su gobierno y de las obras en rutas, escuelas, redes de gas, agua, electricidad, y planes de viviendas que se están realizando en todo el territorio neuquino.

Además, reiteró los beneficios que implica para la provincia de Neuquén la implementación del Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). “Estamos cambiando el mapa neuquino con obras y planificación”, aseguró el gobernador.

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Elecciones 2027

En su exposición, Figueroa también se refirió al escenario electoral del año que viene. Y allí barajó distintas posibilidades en cuanto a la fecha en que podría convocar a los comicios provinciales.

Indicó que su idea es que las elecciones se realicen entre junio y agosto, con preferencia sobre este último mes, si es que el gobierno nacional decide suspender las PASO, tal cual está previsto en el proyecto de reforma política que aún no ingresó para su debate en el Congreso Nacional.

Saliendo de lo electoral, Figueroa destacó ante los intendentes y diputados que Neuquén atraviesa “un momento histórico” en materia de inversión pública, con el objetivo de alcanzar las 1.000 obras en marcha y ejecutadas, con una inversión anual de 1.000 millones de dólares en infraestructura.

“Nunca antes en la historia de la provincia se hizo esto”, recalcó el mandatario y explicó que el récord histórico de inversión en obra pública había sido de 332 millones de dólares ejecutados en un año y que la actual gestión provincial ya había superado esa cifra el año pasado.

Rolando Figueroa (2)

Con recursos propios

Figueroa hizo un balance de las inversiones proyectadas y en ejecución, y recordó que Neuquén debió asumir con recursos propios numerosas obras que fueron “abandonadas” por Nación.

“El gobierno nacional dijo que no iba a hacer obras y cumplió. Nosotros decidimos escuchar a los neuquinos y hacer las obras que la gente necesita”, dijo, al tiempo que reivindicó los pactos de gobernanza firmados con municipios y comisiones de fomento, que permitieron “ordenar prioridades y planificar el crecimiento provincial. “Lo hemos hecho entre todos”, les dijo a los jefes comunales.

El gobernador destacó, entre otras cosas, el Plan Vial 2026, que proyecta alcanzar 1.552 kilómetros de rutas pavimentadas y repavimentadas finalizadas, licitadas o en ejecución durante cuatro años de gestión.

También mencionó el corredor bioceánico por el paso Pichachén a través de la Ruta Provincial 6 y la conectividad por Pino Hachado mediante la Ruta Nacional 22. Y repasó intervenciones en accesos a la capital neuquina, incluyendo la duplicación de la 22, los pasos en altura de Casimiro Gómez, Los Paraísos y Cañadón de las Cabras, además de la ampliación de la calzada hacia el Tercer Puente.