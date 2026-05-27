Echaron a un trabajador del Hospital Bouquet Roldán: faltó cinco meses y deberá devolver lo que cobró

Lo echaron luego de comprobar su responsabilidad mediante una intervención sumarial. Deberá devolver parte del sueldo que percibió en el desempeño de sus funciones.

Se confirmó una nueva cesantía en el Estado provincial en el marco de la tolerancia cero para quienes son hallados responsables de cometer faltas graves en el cumplimiento de sus tareas.

La sanción esta vez tuvo como destinatario a un auxiliar de atención al público del Hospital Bouquet Roldán , dependiente de la Región Sanitaria Confluencia, por ausencias continuas y discontinuas e injustificadas durante el período del 3 de noviembre de 2023 al 4 de abril de 2024.

Según consigna el decreto de cesantía, se trata del agente Julián Exequiel Bargas cuya investigación interna le fue abierta el 25 de abril de 2024 por la Dirección General de Sumarios Administrativos del Ministerio de Salud.

En esa cartera, se designó instructora sumariante a efectos de determinar si el agente había incurrido en el incumplimiento de los deberes impuestos, garantizar su derecho a defensa, reunir pruebas para su investigación, dilucidar la verdad material de los hechos, encuadrar legalmente la falta cuando la hubiere, cargo que fue aceptado en fecha 23 de agosto de 2024.

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La solicitud de las investigaciones al ahora agente despedido, fue promovida por la Jefatura de Personal del Hospital Bouquet Roldan, quien solicitó el inicio del sumario dado que el agente Bargas habría inasistido injustificadamente desde el 3 de noviembre de 2023 hasta el 4 de abril de 2024.

Qué pasará con el sueldo

Ahora, la Fiscalía de Estado procurará que Bargas devuelva los haberes percibidos durante los días en los cuales no asistió a su puesto de trabajo en el centro asistencial si es que antes el área de Recursos Humanos no consigue que el agente lo haga efectivo, puesto que no consignó certificados médicos en la plataforma “Mis Licencias” del Ministerio de Salud.

cesantia bargas

Otro de los agravantes que cosechó Bargas es no haberse presentado cuando fue citado a declarar ante la instancia sumarial que se le había abierto.

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Según se consigna en el decreto, “de la cantidad de inasistencias, surge clara la falta de interés por el trabajo, y derivado de ello la desconsideración hacia sus compañeros/as, la organización, y el Estado Provincial, configurándose el abandono de cargo”.

“Tal conducta -remarca la normativa- afecta a la función y servicios públicos que brinda el organismo, perjudicando indirectamente a la comunidad contribuyente que sostiene los cargos. Fiscalmente perjudica a la Administración Pública Provincial, porque no puede utilizar el cargo presupuestado, ni designar personal que detente interés en brindar servicios”.

El decreto está firmado por la vicepresidenta Primera de la Legislatura, Zulma Reina y el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro.

Caso reciente

Recientemente, la tolerancia cero alcanzó a un agente que -según consta en documentación oficial- agravió y hasta amenazó de muerte a quienes eran sus compañeros y compañeras de trabajo.

La sanción de cesantía recayó sobre el ahora exagente Carlos Roberto Cides, quien era planta permanente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Los auditores reunieron una serie de pruebas suficientes para establecer que, con su accionar, transgredió los deberes establecidos tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.

Según pudo saberse al respecto, el 9 de abril de 2025 le iniciaron un sumario administrativo para establecer si había incurrido en hechos de violencia laboral, continuados y sistemáticos, no sólo contra sus pares, sino también contra sus superiores jerárquicos.