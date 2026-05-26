Una discusión por la atención en un comercio de barrio escaló en segundos y terminó con golpes, tirones de pelo y la caja registradora en el piso.

Entró a reclamar por su hermana y terminó a las piñas con la cajera de una despensa

Una escena cotidiana en un comercio de barrio terminó convertida en un episodio insólito y violento que rápidamente empezó a circular en redes sociales. Lo que comenzó como un reclamo por la atención recibida por una clienta derivó en una pelea entre dos mujeres dentro del local, ante la mirada sorprendida de quienes estaban comprando.

El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, según quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes, que se difundieron en Instagram y otras plataformas, muestran el momento en que una mujer ingresa al local para increpar a la cajera por una situación previa que, según su versión, había vivido su hermana.

Pese a la circulación del video por múltiples medios masivos, LM Neuquén no pudo confirmar que la situación haya ocurrido en la provincia.

De acuerdo con lo que puede observarse en la grabación, la mujer llegó al comercio con una actitud de reclamo. Su intención, según trascendió, era cuestionar a la empleada por la forma en que habría atendido a su hermana en una visita anterior al local. El intercambio comenzó con palabras fuertes, reproches y agravios verbales de ambos lados.

Durante los primeros segundos del video se advierte una discusión tensa, pero todavía contenida. La clienta habla desde el sector de atención y la cajera responde desde detrás del mostrador. En el medio, otro cliente que estaban terminando de comprar.

La escena parecía encaminada a terminar cuando la mujer decidió retirarse. Sin embargo, antes de salir, la cajera le habría dicho algo que la hizo volver sobre sus pasos. Ese comentario fue el detonante del momento más violento de la secuencia.

una mujer fue a un negocio a quejarse por la mala atención y terminó a las piñas con una empleada

El producto voló contra la cajera y empezó la pelea

Al regresar hacia el mostrador, la clienta arrojó contra la cabeza de la empleada lo que había comprado minutos antes. El golpe marcó el inicio de una pelea cuerpo a cuerpo dentro del local, en medio de estanterías y mercadería.

A partir de ese momento, la discusión verbal pasó a los golpes. Las dos mujeres comenzaron a forcejear, se tomaron del pelo y se agredieron físicamente sin prestar demasiada atención a lo que ocurría alrededor. La situación se descontroló en pocos segundos y obligó a intervenir a quienes estaban en el comercio.

Un joven que se encontraba comprando intentó separarlas en un primer momento. Se acercó al mostrador y buscó frenar la pelea, aunque no logró hacerlo de inmediato. La intensidad del enfrentamiento hizo que la intervención fuera difícil, mientras ambas continuaban tomadas del pelo y empujándose dentro del sector de atención.

Clientes tuvieron que intervenir para separarlas

Poco después ingresaron al local otra mujer y un hombre, quienes se sumaron al intento de separar a las involucradas. Entre los tres lograron apartarlas y llevarlas hacia sectores distintos del comercio, evitando que la agresión continuara.

La pelea no solo generó tensión entre los presentes, sino también algunos daños dentro del negocio. En medio del forcejeo, la caja registradora terminó en el piso, una imagen que también quedó registrada en el video y que resume el nivel de descontrol que alcanzó el episodio.

El registro de la cámara muestra toda la secuencia: desde el ingreso de la clienta y el reclamo inicial hasta el momento en que los presentes consiguen dividir a las dos mujeres. La grabación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión entre usuarios de Neuquén, que compartieron el video con comentarios de sorpresa, críticas y distintas versiones sobre lo ocurrido.