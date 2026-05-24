Emilia Mernes rompió el silencio sobre la pelea con Tini Stoessel: "Se dijeron muchas mentiras"

El universo del pop nacional se encuentra bajo un clima de absoluta tensión tras las repercusiones del nuevo tema musical de Emilia Mernes . La cantante entrerriana lanzó una esperada colaboración internacional que despertó inmediatas sospechas entre los fanáticos, quienes leyeron las estrofas como un dardo venenoso hacia Tini Stoessel . El distanciamiento entre ambas estrellas musicales viene sumando capítulos complejos, y los gestos de rechazo cruzados evidencian una grieta profunda.

La polémica sumó un nuevo y escandaloso episodio cuando la intérprete fue interceptada por las cámaras del programa de espectáculos LAM a la salida de un evento. El cronista del ciclo televisivo indagó sin rodeos sobre los motivos reales que desencadenaron el quiebre de la amistad y la masiva campaña de unfollows en redes sociales. Con un visible gesto de fastidio ante las cámaras, la correntina decidió romper el silencio de manera contundente y aseguró: “Se dijeron muchas mentiras” .

La artista oriunda de Nogoyá intentó minimizar el impacto de las versiones mediáticas que circulan en los portales de farándula, argumentando que no puede desgastar su energía respondiendo a las especulaciones diarias. La ex Rombai optó por no brindar detalles específicos sobre la ruptura del vínculo con su colega, pero dejó en claro que la ola de rumores afecta su tranquilidad cotidiana en esta etapa de alta exposición. Con firmeza, la cantante sentenció: “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”.

La estratega detrás de los éxitos bailables del momento insistió en que prefiere resguardar su bienestar mental antes que alimentar el ida y vuelta en los programas de chimentos. La joven, al mismo tiempo, remarcó que las falsedades que se difunden en internet lastiman a su entorno, pero prefiere enfocarse por completo en el plano creativo y musical. Respecto a la constante presión que ejerce la prensa para obtener declaraciones explosivas sobre la pelea, la compositora aclaró: “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”.

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Durante la improvisada entrevista, el movilero del programa de espectáculos intentó profundizar en los detalles más oscuros del conflicto, mencionando supuestas infidelidades y traiciones cruzadas en el ambiente musical. La reacción de la estrella urbana fue desviar de inmediato el eje de la conversación hacia sus próximos desafíos profesionales sobre el escenario. Evitando ingresar en el barro mediático que propone la farándula televisiva, la entrevistada deslizó con entusiasmo: “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”.

Emilia Mernes desmintió haberse separado de Duki

El ambiente de la música también puso el foco sobre la situación sentimental de la artista con su pareja, el reconocido referente del trap Duki, debido a supuestas rispideces surgidas por este enfrentamiento. Lejos de esquivar la pregunta sobre su intimidad, la cantante defendió la solidez de su noviazgo y desmintió cualquier tipo de crisis habitacional o separación encubierta. “Con Duki siempre bien, como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”, afirmó.

El trasfondo de esta feroz interna sigue envuelto en un manto de misterio, aunque la tensión entre las protagonistas quedó plasmada en las letras de sus canciones más recientes. La entrerriana aprovechó la oportunidad para desvincular el conflicto de ciertos rumores de salud sumamente delicados que circularon con fuerza durante las últimas semanas en las redes sociales.