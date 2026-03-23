Los chats de Emilia Mernes a Rodrigo De Paul que habrían roto el vínculo con Tini Stoessel

La interna entre las cantantes suma un nuevo capítulo y aseguran que hay chats entre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul.

Emilia Mernes sigue en el ojo de la tormenta tras un nuevo capítulo en la interna con Tini Stoessel. Ahora se deslizó una fuerte teoría que indicaría que la cantante quiso seducir a Rodrigo de Paul.

La guerra estalló cuando los seguidores de ambas artistas notaron que Mernes perdía seguidores y entre ellos nombres como Tini, María Becerra y hasta la propia Antonela Roccuzzo.

Las especulaciones no tardaron en llegar y este domingo en Infama (América) deslizaron que la pelea no sería únicamente por una cuestión de bailarines (ya que se había denunciado un robo de cuerpo de baile por parte de Mernes a Stoessel) sino por algo mucho más íntimo.

Según contaron al aire Marcela Tauro y Santiago Sposato, el origen del malestar se remontaría a una fiesta privada de la Selección argentina tras la consagración en Qatar, a la que asistieron jugadores, parejas y familiares. En ese contexto, Emilia estaba presente junto a su pareja, Duki.

Sin embargo, la actitud de Mernes no habría gustado al entorno: “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo Sposato, asegurando que la información provendría de mujeres cercanas al plantel. En la misma línea, Tauro fue más contundente: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Lejos de calmar las aguas, lanzaron la fuerte acusación que recae sobre la excantante de Rombai. “Pasaron cosas. A mí me hablan de chats”, deslizó el panelista, dejando entrever que el conflicto no terminó en esa noche.

Fue en ese momento que, fiel a su estilo picante, Tauro especuló: “Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

“Con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección argentina”, agregó Sposato sobre un supuesto encuentro de Mernes con De Paul.