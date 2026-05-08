El prestigioso homenaje que le harán a Mirtha Legrand en España.

Tras recuperarse de cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand ya se prepara para retomar las grabaciones de La Noche de Mirtha , su programa de cada sábado por la noche en la señal de El Trece y que quedó en manos de su nieta, Juana Viale, durante su ausencia. Así, en medio de la vorágine que implica reincorporarse a la actividad profesional otra vez, la conductora de 99 años será condecorada por la Corona Española .

La Chiqui será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, un emblemático reconocimiento destinado a “españoles o extranjeros en el exterior que hayan acreditado méritos extraordinarios en favor de España, pero con una dimensión hispanoamericana o iberoamericana”, según detallaron en el diario El Mundo de España. Según trascendió, Mirtha habría mantenido una conversación con el embajador español Joaquín María de Arístegui, quien le comunicó que la prestigiosa condecoración será entregada por el propio Rey Felipe VI de España .

Según lo conversado con el representante diplomático de España en Argentina, la ceremonia habría estado pautada para el pasado mes de abril en el Palacio Salas Dodero, en Palermo Chico. No obstante, la fecha debió ser reprogramada para las próximas semanas. Además, se supo que Legrand obtendrá la distinción en nombre del Rey de España por propuesta del Gobierno español, la cual también se complementará con la Orden Nacional de la Legión de Honor que la presentadora recibió en 2022 en la Embajada de Francia, en un reconocimiento que también evoca la herencia francesa de su difunto esposo, Daniel Tinayre.

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Lo cierto es que la noticia sobre la condecoración que recibirá Mirtha no solo despertó interés en los medios locales, sino también en la prensa española. En ese sentido, el ciclo Crónica Rosa de la estación esRadio destacó la relevancia de esta distinción en su trayectoria y remarcó que se trata de un homenaje más que justificado.

De qué se trata la distinción española que recibirá Mirtha Legrand

Mirtha Legrand será distinguida con la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII cuyo objetivo es reconocer la “lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados en favor de los territorios americanos y ultramarinos. Aunque, en 1847, la condecoración fue reorganizada y adoptó su denominación actual.

Estos días, la distinción reconoce a aquellas personalidades que hayan contribuido de manera extraordinaria en el ámbito civil, con especial énfasis en el fortalecimiento de las relaciones entre España y los países iberoamericanos. En lo que respecta a su insignia, la Cruz de Oficial que recibirá Mirtha Legrand presenta una cruz esmaltada en blanco con detalles dorados y una corona de laureles. Además, su diseño central incluye las Columnas de Hércules y el lema “Plus Ultra”, uno de los símbolos más representativos de la monarquía española.

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Cabe destacar que, a lo largo de la historia, numerosos argentinos fueron distinguidos con esta orden, especialmente personalidades del ámbito político, diplomático, cultural y de la comunidad española en el país. Entre los ejemplos más recordados se encuentra Eva Perón, distinguida en 1947 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en el marco de su “Gira del Arcoíris” por Europa.

Otras figuras argentinas que también recibieron esta distinción incluyen a Dolores “Lola” Membrives Fernández (1885-1969), quien supo destacarse en el entretenimiento español así como María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón o “Isabelita”, ex presidenta argentina y esposa de Juan Domingo Perón. Finalmente, se encuentra Juliana Awada, empresaria textil y ex primera dama, casada con el expresidente Mauricio Macri.