Lluvia y viento en Neuquén: hasta cuándo seguirá y cómo estará el tiempo este finde

La ciudad atraviesa una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, en la que también se prevé viento con fuertes ráfagas. También se esperan temperaturas bajo cero.

La lluvia sorprendió y este viernes, pasado el mediodía, el agua se apoderó de las calles de Neuquén. La ciudad atraviesa una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, en la que también se prevé viento con fuertes ráfagas.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el cielo se presenta mayormente cubierto e inestable en toda la región de valles, meseta y costa. Para lo que resta de la tarde, se prevén períodos de mayor inestabilidad que afectarán principalmente al valle medio y la zona costera.

La temperatura máxima alcanzará los 13°C, pero se espera un fuerte descenso hacia la noche, cuando el termómetro se ubicará en -1°C. El viento es el factor predominante de este inicio de fin de semana, con ráfagas provenientes del sudoeste que podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde , manteniendo una velocidad constante cercana a los 49 km/h durante el día.

Para este viernes 8 de mayo, se anticipa una jornada con cielo cubierto e inestable en los valles, con una temperatura máxima de 13 °C y vientos del sudoeste a 49 km/h acompañados de ráfagas de 69 km/h. Hacia la tarde y noche, las condiciones de inestabilidad persistirán, con una temperatura mínima de -1 °C y vientos de 38 km/h con ráfagas de 57 km/h provenientes del sudoeste.

tiempo nublado lluvia El clima en Neuquén estará inestable pero con calor, en la previa al otoño. Sebastián Fariña Petersen

El sábado 9 de mayo se espera una mejora en las condiciones con cielo despejado durante el día, una máxima de 13 °C y vientos del oeste a 20 km/h con ráfagas de igual intensidad, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado. Continuará el frío, con una mínima de -1 °C y vientos de 15 km/h con ráfagas de 5 km/h desde el oeste.

A partir del domingo 10 de mayo y durante la semana entrante, se prevé tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura; específicamente, el domingo contará con cielo mayormente despejado, una máxima de 17 °C y vientos del sudeste a 18 km/h con ráfagas de 22 km/h, bajando a una mínima nocturna de -1 °C con ráfagas de 20 km/h bajo el mismo cielo despejado.

Cómo sigue la lluvia y el viento en Neuquén

El lunes 11 de mayo continuará la tendencia con cielo mayormente despejado y una máxima de 20 °C, con vientos del noroeste a 16 km/h y ráfagas de 19 km/h, en tanto que por la noche el cielo estará parcialmente nublado con una mínima de 4 °C y vientos del oeste a 13 km/h con ráfagas de 18 km/h.

Para el martes 12 de mayo se pronostica un cielo cubierto tanto de día como de noche, con una máxima de 21 °C y vientos del sudoeste a 34 km/h con ráfagas de 56 km/h durante la jornada diurna, y una mínima de 0 °C con vientos del sudeste a 29 km/h y ráfagas de 42 km/h por la noche.

Finalmente, el miércoles 13 de mayo se presentará con cielo despejado en ambos periodos, alcanzando una máxima de 18 °C con vientos del sudoeste a 23 km/h y ráfagas de 31 km/h durante el día, concluyendo con una mínima de 0 °C y vientos del oeste a 19 km/h con ráfagas de la misma intensidad al finalizar la jornada.