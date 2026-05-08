Argentino desaparecido en España: dejó su camioneta en un taller mecánico y no volvió más

La Guardia Civil busca a Gracián Scalco en Valencia. Emigró desde el conurbano bonaerense en 2025 con su familia.

Gracián Scalco, 52 años, fue visto por última vez el 5 de mayo en un taller de L'Eliana, Valencia.

La Guardia Civil española desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Gracián Scalco , un argentino de 52 años desaparecido desde este martes 5 de mayo en la provincia de Valencia .

El hombre fue visto por última vez cerca de las 11.30 cuando ingresó a un taller mecánico ubicado en la calle Jaume Ferran, en la localidad de L'Eliana, a unos 20 kilómetros de la capital valenciana. Dejó su camioneta para una reparación de rutina y nunca regresó a buscarla.

Lo que alertó a su familia y al personal del taller fue un detalle perturbador: Scalco abandonó el lugar sin llevarse ninguna de sus pertenencias personales, que quedaron dentro del vehículo. Tampoco respondió llamadas ni mensajes.

"Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba", relató uno de sus hijos a medios locales valencianos. El joven fue quien lo acompañó ese día hasta el taller. "Yo estaba dentro de mi auto y él me hizo una señal como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme", contó. Esa fue la última vez que lo vio.

Gracián Scalco: quién es el argentino desaparecido en España

Scalco es oriundo de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense, y antes de emigrar se desempeñaba como gerente operativo del colegio Grilli, en Monte Grande. Era una figura conocida en los partidos de Esteban Echeverría y Ezeiza.

En diciembre de 2025, decidió mudarse a España junto a su esposa y sus cuatro hijos. La familia había sufrido un robo en la casa del country donde vivían, lo que precipitó la decisión de buscar un nuevo comienzo en Europa. Se instalaron en Riba-roja de Túria, localidad valenciana cercana a L'Eliana.

Según su hijo, al momento de la desaparición la familia todavía vivía de los ahorros y Scalco estaba en proceso de búsqueda laboral. "Todavía estamos viviendo de los ahorros", reconoció el joven al portal Levante-EMV.

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El operativo de búsqueda incluye drones, helicópteros, perros rastreadores y patrullas. Sin embargo, la investigación enfrenta una dificultad central: la zona aledaña al taller carece de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos de Scalco tras abandonar el establecimiento.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. En las últimas horas recibieron un aviso sobre un posible avistamiento en Sagunt, localidad cercana, y extendieron los rastrillajes hacia esa zona.

La familia descarta una desaparición voluntaria. "No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad", afirmó su hijo. Y agregó: "Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular y tuvo algún accidente. Tal vez por el estrés del cambio de vida necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro".

La campaña de búsqueda se viralizó en redes sociales, donde la comunidad argentina residente en Europa difunde la imagen de Scalco para recolectar datos sobre su paradero.

La Cancillería argentina recuerda a los ciudadanos que residen en el exterior que, ante casos de desaparición, los consulados actúan como enlace con las autoridades locales y pueden gestionar la activación de alertas internacionales, como las notificaciones amarillas de Interpol.