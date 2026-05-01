A un mes de la eutanasia de Noelia, su madre afirmó: "No tenía dolor crónico, no era verdad"

La joven decidió morir en medio de un polémico debate. Su madre ahora brindó impactantes declaraciones, donde cuestionó el procedimiento y pidió suspender la ley.

La mujer cuestiona el tratamiento que recibió su hija antes de acceder a la eutanasia. "No tuvo tratamiento ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario",

A fines de marzo, Noelia Castillo Ramos murió en medio de una polémica repercusión mundial, tras recibir la eutanasia en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, España . Este procedimiento generó un gran debate sobre la muerte digna, ya que ella se encontraba en una profunda depresión y tomó este camino para "dejar de sufrir". A poco más de un mes del día que decidió morir, su madre compartió fuertes declaraciones.

Yolanda Ramos , madre de la joven de 25 años que se sometió a este procedimiento, publicó un video en redes sociales donde realiza una crítica a la ley de eutanasia y pidió su derogación. Pero además cuestionó la decisión de haber habilitado a su hija para acceder, ya que aseguró no sufría dolores crónica como había manifestado.

" Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal . Mi hija tenía enfermedades mentales. Mi hija tenía toda una vida por delante, tan solo tenía 25 años. Y a nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa, era una enfermedad que según iba haciendo años iría mejorando", comenzó su descargo.

En su cuenta @iolanrg, reclamó que "la eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad termina. No tenía dolor crónico, porque no era verdad".

El desgarrador pedido de la mamá de Noelia Castillo a un mes de la eutanasia

A lo largo del video, la mujer cuestiona el tratamiento que recibió su hija antes de acceder a la eutanasia. "Ella no tuvo tratamiento ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario", afirmó, y señaló que no pudo intervenir en las decisiones médicas por tratarse de una persona mayor de edad: "Yo, como madre, tengo que velar por el bien de mi hija, pero no me permitían ni ver su historial ni decidir por ella".

Yolanda aseguró que su hija tenía un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), ninguna enfermedad sin cura.

"No pude ni he podido decidir nunca por ella"

"Llegué un día a pedir una analítica, porque mi hija iba perdiendo kilos en el sociosanitario y me dijeron que quién era yo para pedir una analítica por mi hija. Perdona, pues soy la madre. Hasta que le dije, Noelia, por favor, pide esa analítica. O sea, yo no era nada. No pude ni he podido decidir nunca por ella", expresó la mujer.

Incluso, en otro tramo de su descargo, también puso en duda la intensidad del dolor físico que atravesaba la joven. "Si tuvieras tanto dolor como decís, estarías tomando morfina", recordó haberle dicho en una conversación familiar, y agregó que -según su relato- la medicación más fuerte habría sido incorporada recién en las últimas semanas.

noelia eutanasia

Finalmente, realizó un pedido explícito: "No quiero que haya más Noelias. No quiero que esto pase más. Esta ley de eutanasia tiene que desaparecer completamente". En ese sentido, también expresó su intención de crear una fundación con el nombre de su hija, orientada a acompañar a personas con enfermedades mentales o discapacidad.

El dolor en vida y el deseo de morir: la estremecedora historia de Noelia

Noelia tiene dos hermanas, y pasó duros momentos desde la separación de sus padres. Estuvo en varios hogares durante su infancia. Ya en la adolescencia, en medio de varios tratamientos le diagnosticaron trastorno límite de personalidad con ideas paranoides y suicidas. "No tenía metas ni objetivos y sigo sin tenerlos", reconoció.

Su proceso judicial que comenzó hace 20 meses surgió luego de aquel episodio en el que intentó suicidarse, según el testimonio de su padre, después de un abuso sexual.

"Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y me quedan cuatro días, porque el 26 (de marzo) ya me hacen la eutanasia”, así se presentó la joven en su única entrevista televisiva concedida al programa 'Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, grabada días antes de su muerte. Fue la propia joven la que pidió que estas declaraciones sean emitidas antes de su muerte, ya que manifestó su deseo de verla.