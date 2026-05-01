Reclamos y actos por el Día del Trabajador en Neuquén: "Este pueblo se cansó"

Diversos sindicatos de Neuquén realizaron este viernes actos y movilizaciones en el marco del Día del Trabajador.

Diversos sindicatos de Neuquén realizaron este viernes actos y movilizaciones en el marco del Día del Trabajador . Mientras un sector se concentró en la Avenida Olascoaga, otro grupo de izquierda marchó a Casa de Gobierno.

El acto principal, encabezado por la mayoría de los gremios neuquinos (ATEN, Sejun, UPCN, La Bancaria, entre otros) se llevó adelante en el Monumento al Dia Internacional de la Cooperación (en Avenida Olascoaga y Copahue).

Allí, leyeron un documento que repasó la crítica situación socioeconómica del país y definió el escenario actual como un período de regresión histórica, comparando la intensidad de las medidas gubernamentales con los años de la última dictadura militar.

El documento detalla una serie de estadísticas que reflejan el impacto de las políticas económicas en el tejido social. Según el texto leído, en los últimos dos años se han perdido 300.000 puestos de trabajo registrado y han cerrado 20.000 pymes.

La situación salarial ocupó un lugar central en la denuncia: reportaron una pérdida del 27% del poder adquisitivo, mientras indicaron que el 80% de los trabajadores percibe sueldos por debajo de la línea de la pobreza y que el 50% de los hogares no puede afrontar sus compromisos económicos básicos.

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Sectores en crisis y desindustrialización

El documento realiza un relevamiento pormenorizado del impacto por sectores, denunciando un proceso de "desindustrialización" que convierte al país en un mero "consumidor de productos extranjeros de mala calidad".

Entre los sectores más afectados se mencionaron:

Metalúrgicos: Con 20.000 puestos de trabajo menos y el cierre de más de 2.000 empresas.

Bancarios: Reducción de 5.000 puestos a nivel nacional y el cierre de más de 80 sucursales del Banco Nación.

Salud: Trabajadores afectados por la falta de pago de horas extras debido a la aplicación de la ley 27.802.

Estado Nacional: Despidos masivos en organismos como Anses, Pami, Enacom y Vialidad Nacional.

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Críticas al marco legal y político

La dirigencia sindical apuntó directamente contra las herramientas legales del Ejecutivo, como el DNU 70, la Ley Bases y el RIGI, este último acusado de "regalar nuestras riquezas". Asimismo, se denunció la "motosierra" oficial que sigue eliminando puestos de trabajo y la disolución del fuero Nacional del Trabajo como un "grave retroceso en materia de derechos".

"En la Argentina de Milei, se está viviendo el mayor ataque a los trabajadores y a su dignidad: sus derechos laborales", sentenciaron en el documento.

Hacia el final, reivindicaron las conquistas históricas del peronismo, como el aguinaldo, las vacaciones pagas y la justicia social. El mensaje de la CGT fue claro respecto al futuro inmediato: la búsqueda de la "más amplia unidad" para dar "cada batalla que sea necesaria".

El acto concluyó con una firme advertencia al Gobierno Nacional: "Este pueblo se cansó". Bajo las consignas de defensa de la educación pública, la soberanía política y la independencia económica, el movimiento obrero neuquino cerró su proclama con dos frases que resumen su postura: "A no aflojar" y "Ni un paso atrás".

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La izquierda se manifestó en Casa de Gobierno

Por su parte, un grupo de trabajadores de izquierda junto a las seccionales de Aten Capital y Plottier, organizaciones políticas, sociales y estudiantiles de Neuquén se manifestaron este primero de mayo en Casa de Gobierno.

"Es en la calle donde seguimos reclamando a los gobiernos el rechazo al ajuste y a la represión, tanto del gobierno nacional como provincial. Pero también nos movilizamos porque a nivel internacional el pueblo palestino y el pueblo de Irán siguen siendo atacados por el imperialismo yanqui y vienen sufriendo un genocidio hace muchísimos años. Creemos que la clase obrera organizada acá en Neuquén también tiene que seguir exigiendo todos los derechos para el conjunto de la clase trabajadora", señaló Fernanda Vargas, secretaria general de ATEN Plottier.

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Por su parte, la concejala del PTS-Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, reivindicó "la tradición histórica de los mártires de Chicago y la continuidad de la organización de la clase trabajadora a nivel internacional", y exigió la libertad de los militantes detenidos por las fuerzas israelíes a bordo de la Flotilla Global Sumud, que viajaban en misión humanitaria de solidaridad con Palestina.

La concejala también destacó el crecimiento de la izquierda en ese contexto y reivindicó la candidatura de Myriam Bregman: "Para nosotras y nosotros es un orgullo que, de la mano de nuestra compañera, mostrar una perspectiva para el conjunto de la clase trabajadora, de que construyamos nuestra propia herramienta política que termine con este sistema social que nos explota y nos oprime al conjunto de la clase trabajadora”.