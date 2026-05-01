Tras días de tensión, se levantan las medidas de fuerza de los trabajadores de Correo Argentino

Desde SITRACO anunciaron que se abrió una nueva vía de diálogo con la empresa. Se enfría el conflicto, pero continúa el reclamo.

Se actualizó el conflicto de los trabajadores del Correo Argentino , tanto a nivel nacional como en Neuquén . El pasado lunes habían anunciado una medida de fuerza para el lunes 4 y martes 5 de mayo, que implicaría un cese en las actividades de la empresa, por lo que se verían afectadas la distribución de documentación, paquetes y correspondencia.

Sin embargo, esa situación cambió tras la apertura de una vía de diálogo entre los gremios y la empresa.

Así lo confirmó Rafael Tropa , Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Correo Oficial de Neuquén y Río Negro ( SITRACO ), en diálogo con LU5.

Se levantó el paro tras un compromiso de Correo Argentino

Según explicó el dirigente sindical, Correo Argentino convocó a una instancia de diálogo y se comprometió a reincorporar a aproximadamente 400 trabajadores despedidos a nivel nacional, lo que destrabó la medida de fuerza que ya estaba definida.

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“La empresa llamó a un diálogo ayer donde nos pide, por favor, que es lo que buscábamos nosotros, buscar un canal de diálogo para arreglar nuestro salario. Y se compromete a reincorporar todos los compañeros que habían sido despididos”, señaló Tropa.

En ese contexto, confirmó que se decidió dar marcha atrás con el paro previsto: “A raíz del compromiso de reincorporarlos, la semana que viene de vuelta se va a reunir la empresa y se levanta la medida de fuerza del lunes y martes ya programada”.

De esta manera, el funcionamiento del Correo será habitual: “4 y 5 va a estar abierto el correo, normal”, remarcó.

El conflicto: despidos y reclamo salarial

El conflicto se había profundizado en los últimos días tras el envío de telegramas de despido a trabajadores del correo en todo el país. Según indicó Tropa, fueron cerca de 400 los empleados afectados.

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“Habían empezado a caer telegramas donde la empresa despidió casi a 400 trabajadores en el país”, explicó, y agregó que en la región también hubo impacto: “Acá cayeron entre la provincia de Neuquén y Río Negro 10 telegramas donde los compañeros con 26 años de servicio también les tocó”.

El dirigente sostuvo que esta situación generó un fuerte malestar entre los trabajadores y fue uno de los factores que impulsó la convocatoria a la medida de fuerza.

La reincorporación, un alivio parcial

Más allá de la suspensión del paro, desde el gremio aclararon que el conflicto no está resuelto. Tropa remarcó que el reclamo principal sigue siendo la cuestión salarial y que continuarán las negociaciones.

“No es algo que nos conforma porque la lucha empezó por el tema salarial y va a seguir existiendo el tema salarial”, advirtió.

Sin embargo, destacó la importancia de la reincorporación de los trabajadores despedidos: “Hoy me alegro porque no es fácil que un trabajador pierda su laburo en los momentos difíciles que se está viviendo”.

En ese sentido, agregó: “Con los compañeros adentro ya es otra situación que vamos a llevar a cabo hasta conseguir el objetivo que es el reclamo salarial”.

Otras preocupaciones: oficinas y servicios en localidades

Durante la entrevista, Tropa también mencionó la preocupación por el posible cierre de oficinas en localidades consideradas “no rentables”, lo que podría afectar a distintas comunidades.

“Estamos para defender primero la fuente laboral y después que sigan insistiendo en la comunicación, como el correo siempre la brindó”, indicó.

Además, advirtió sobre el impacto que esto tendría en localidades del interior: “A mí me parece una injusticia y una discriminación a esas localidades”.

El conflicto sigue abierto

Si bien la medida de fuerza fue suspendida y el servicio funcionará con normalidad, desde Sitraco dejaron en claro que el conflicto continúa abierto y que seguirán las instancias de negociación en los próximos días.

“La lucha sigue, la lucha sigue”, cerró Tropa, al tiempo que confirmó que el objetivo principal será avanzar en mejoras salariales para los trabajadores del sector.