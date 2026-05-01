Por qué se conmemora el Día del Trabajo el 1 de mayo: la lucha de "los Mártires de Chicago"

En Argentina se conmemora desde 1890 y hoy mantiene vigencia como una jornada de reconocimiento y reclamo por los derechos laborales.

El Día del Trabajador se conmemora cada 1 de mayo en Argentina y en gran parte del mundo. La fecha tiene su origen en las protestas obreras que comenzaron en Chicago, Estados Unidos, en 1886, cuando miles de trabajadores reclamaron una jornada laboral de ocho horas.

Durante la expansión industrial del siglo XIX, muchos obreros cumplían jornadas de 12, 14 y hasta 18 horas diarias, en condiciones de extrema precariedad y un contexto marcado por la expansión industrial.

El reclamo tuvo su punto central el 1 de mayo de 1886 , con una huelga masiva. Días después, el 4 de mayo, una manifestación en Haymarket Square terminó en una explosión, represión policial, muertos y un proceso judicial contra dirigentes obreros y anarquistas. Los condenados pasaron a la historia como los “Mártires de Chicago” y se convirtieron en un símbolo internacional del movimiento obrero.

El conflicto no surgió de un hecho aislado. La campaña por la jornada de ocho horas venía de años anteriores y fue impulsada por organizaciones obreras como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación de Oficios Organizados y Sindicatos Laborales. En 1884, esta última organización fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha límite para que la jornada de ocho horas fuera reconocida como estándar laboral.

dia del trabajador 2

Al no haber acuerdo con los sectores empresarios, los sindicatos llamaron a una huelga general. El 1 de mayo de 1886, trabajadores industriales de distintas ciudades de Estados Unidos iniciaron medidas de fuerza para exigir la reducción de la jornada laboral. En Chicago, uno de los centros más activos del movimiento obrero, las protestas tuvieron una adhesión masiva y se extendieron durante varios días.

La tensión creció el 3 de mayo, cuando hubo incidentes durante una protesta frente a la fábrica McCormick Harvesting Machine Company. La represión policial dejó manifestantes heridos y muertos. Al día siguiente, el 4 de mayo, se convocó una concentración en Haymarket Square para repudiar esa represión. Allí se produjo la explosión de una bomba, seguida por una respuesta policial, que terminó de convertir aquel conflicto laboral en un episodio central para la historia del movimiento obrero internacional.

Por si fuera poco, los detenidos resultaron juzgados en un proceso marcado por irregularidades y ausencia de pruebas directas contra varios de los acusados. Cuatro de ellos fueron ejecutados en la horca el 11 de noviembre de 1887, mientras que otro de los condenados murió en prisión antes de la ejecución.

La conmemoración quedó establecida en 1889, cuando la Segunda Internacional resolvió fijar el 1 de mayo como una jornada mundial de homenaje y lucha de los trabajadores. Desde entonces, la fecha se consolidó como un día asociado a la defensa de derechos laborales, la organización sindical y los reclamos por mejores condiciones de empleo.

Cómo se incorporó en Argentina

En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador se realizó el 1 de mayo de 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, en la zona de la actual Recoleta. Según registros oficiales, participaron entre 1.500 y 1.800 personas, en su mayoría inmigrantes alemanes, italianos, españoles y portugueses. Ese encuentro marcó el inicio de una tradición que se sostuvo hasta la actualidad.

Con el paso de los años, el 1 de mayo se transformó en una fecha central para el movimiento obrero argentino. En distintos momentos históricos fue una jornada de movilización, de actos sindicales y de reclamos vinculados al salario, las condiciones de trabajo, la protección social y los derechos colectivos. Hoy es feriado nacional y, si una persona trabaja durante esa jornada, rigen las normas previstas para los feriados.

"Labor Day"

La relevancia del 1 de mayo excede a la Argentina. En muchos países es feriado y se realizan marchas, actos sindicales y manifestaciones. En Europa, América Latina, Asia y África, la fecha funciona como una jornada de reclamo por salarios, empleo formal, condiciones laborales y protección frente a los cambios económicos.

No todos los países lo celebran el mismo día. Estados Unidos y Canadá, pese a que el origen histórico está en Chicago, conmemoran el Labor Day el primer lunes de septiembre. Según registros históricos, la elección de otra fecha estuvo vinculada a la intención política de separar la celebración oficial de los episodios de Haymarket y de las connotaciones políticas que había adquirido el Primero de Mayo.

Más de un siglo después, el Día del Trabajador mantiene su sentido original: recordar que muchos derechos laborales fueron resultado de conflictos, organización y demandas colectivas. Por eso, el 1 de mayo no funciona sólo como un feriado. También es una fecha para revisar el presente del empleo, los salarios, la informalidad, la seguridad laboral y los desafíos que enfrentan los trabajadores en cada país.