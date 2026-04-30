Movilización de la CGT en Plaza de Mayo: "Vamos camino a un gran paro general"

En la previa del Día del Trabajador, la central obrera vuelve a cargar con un mensaje de duras críticas al gobierno de Javier Milei.

Este jueves, en la previa del Día del Trabajador, la CGT (Confederación General del Trabajo) realiza una nueva movilización hacia Plaza de Mayo. Desde los gremios apuntan con un mensaje contundente contra el gobierno de Javier Milei.

A partir de las 15 horas, diversas organizaciones y sindicatos concentran para marcar posición frente al rumbo económico y denunciar la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional.

Desde las columnas de la central obrera, el dirigente Pablo Moyano indicó que "es una movilización contra una política de hambre, entrega, ajuste, de cierre de empresas. Un Gobierno nefasto que odio a su propia pueblo y la compra de fiscales que le han dado la herramienta de la reforma laboral", en diálogo con El Destape.

Al llegar a la plaza, los representantes de la central leerán un documento que advierte que "la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino", mientras considera que "el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

Pablo Moyano en la marcha de la CGT

"Yo creo que vamos camino a un gran paro general. Es todo un quilombo, la gente la está pasando mal. Creo que se va a ir profundizando la lucha y se tiene que profundizar", sumó el dirigente.

Desde la dirigencia sindical calificaron como una "falacia" los datos oficiales sobre la recuperación del salario y el empleo, advirtiendo que el incremento de la pobreza y el recorte de subsidios profundizan el malestar en los sectores populares.

La consigna de la movilización de la CGT

La marcha de la central obrera lleva la consigna: "Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores". En diálogo con Futurock, el dirigente Jorge Solá integrante del triunvirato, anticipó que "vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes".

La movilización cuenta con la adhesión de gremios y organizaciones sociales. Entre ellos, la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA y la UGATT, además de sindicatos de distintas actividades. También confirmaron presencia agrupaciones políticas y espacios afines al sindicalismo.

El documento que leeránue lleva como título "El trabajo es con derechos o es esclavo", afirma que "un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes".

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