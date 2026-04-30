Acusan a un hombre de asesinar a su madre y descartar sus restos de una manera macabra

El acusado enfrenta cargos por homicidio y manipulación de pruebas tras el hallazgo de restos en distintos puntos de su vivienda de Mississippi.

Zachary Lavel Jackson Jr, acusado de matar a su madre en un crimen atroz.

Un hombre de 29 años fue acusado de asesinar a su madre y descartar partes del cuerpo dentro de su vivienda del estado de Mississippi, Estados Unidos . El caso se conoció tras una intervención policial motivada por la falta de contacto con la mujer de 62 años , identificada como Lana Brown Bradley .

El hecho ocurrió el último 4 de abril en Natchez, en el condado de Adams, cuando agentes acudieron al domicilio para verificar el estado de la víctima luego de que otros de sus hijos solicitaran asistencia al no tener noticias de ella .

Al llegar, los agentes detectaron indicios de limpieza reciente en la vivienda. “En cuanto entraron en la casa, se notaba que alguien había estado limpiando y se percibía un olor a productos químicos por toda la casa . El suelo estaba extremadamente resbaladizo”, explicó el sheriff del condado de Adams, Travis Patten .

Además, encontraron al acusado por el crimen, identificado como Zachary Lavel Jackson Jr., en un baño de la planta baja, donde se escuchaban ruidos de salpicaduras.

Madre asesinada 3 Los investigadores determinaron que el cuerpo había sido distribuido en partes en distintos lugares de la casa.

De acuerdo con lo informado por autoridades a medios locales, los policías también observaron una sustancia oscura en el inodoro que no correspondía a desechos habituales. Esa situación derivó en una inspección más exhaustiva tanto de la vivienda como de sus alrededores.

Durante el operativo, familiares y agentes realizaron un rastrillaje en la zona boscosa cercana a la casa y fue allí cuando se produjo el hallazgo de restos humanos. Según Patten, uno de los presentes gritó: "¡Es una cabeza! ¡Es una cabeza!".

El hallazgo de restos y las acusaciones formales

Los investigadores determinaron que el cuerpo había sido distribuido en partes en distintos lugares. Según declaraciones oficiales, algunos restos fueron colocados en una maleta, mientras que otros habrían sido arrojados por el inodoro.

Para avanzar en la recolección de pruebas, las autoridades convocaron a un plomero que retiró el artefacto sanitario. Fue en ese procedimiento que encontraron más restos humanos.

“Puedo decir lo que había en el inodoro, y era su carne. La descuartizó y la desmembró de tal manera que quien la buscara tendría que investigar a fondo para encontrarla, y eso es precisamente lo que hicimos”, dijo el sheriff a WJTV 12.

Jackson fue imputado por homicidio en primer y segundo grado, además de cargos por violencia y manipulación de pruebas físicas. Este martes 28 de abril renunció a su derecho a una audiencia preliminar durante una comparecencia judicial.

Según el sheriff, el acusado habría amenazado a su madre el día anterior, en el marco de un proceso judicial que la víctima había iniciado para desalojarlo de la vivienda.

Docente y poeta: quién era la víctima del crimen

Lana Brown Bradley nació el 12 de marzo de 1964 en Natchez. Según su obituario, era licenciada en Comunicación en Inglés y contaba con varias titulaciones en educación obtenidas en la Universidad Estatal de Alcorn y la Universidad Estatal de Jackson, incluyendo estudios en educación secundaria e infantil temprana.

Madre asesinada 2 La imagen que acompañó el obituario de la docente que fue encontrada muerta en su casa.

Se desempeñaba como docente y estaba vinculada a organizaciones educativas y comunitarias. Era miembro de Living Word Worship Center, de Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. y estaba afiliada a la Asociación de Estudiantes Superdotados de Mississippi.

En su tiempo libre, escribía poesía y según escribió una de sus hijas en Facebook, estaba por publicar una colección de poemas.

Además de Zachary, el sospechoso, era madre de Marino McDaniel, Mikhail McDaniel y Zuri Brown.