El hallazgo de un cuerpo bajo una manta destapó un crimen siniestro en Estados Unidos

Un vecino pidió a la policía verificar el estado de una mujer en su casa. Cuando los agentes llegaron encontraron el cadáver en el porche y a un menor dentro.

El crimen ocurrió en una casa ubicada en una zona rural situada en las afueras de Delbarton, en Estados Unidos.

Un pedido para que la policía verificara el estado de una mujer en una vivienda derivó en el hallazgo de un cuerpo sin vida en el porche de la propiedad y en la posterior detención del esposo de la víctima.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Triton Lane, en una zona rural situada en las afueras de Delbarton, en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos .

El operativo policial comenzó el viernes alrededor de las 10 de la mañana, cuando un vecino solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de Mingo que realizara un control de bienestar en el domicilio.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron el cuerpo de una mujer en la parte delantera de la residencia. Según los investigadores, el cadáver estaba cubierto con una manta.

La víctima fue identificada por la cadena WOWK, una afiliada regional de CBS, como Christina Hunt, cuya edad no trascendió.

El esposo es el principal sospechoso del crimen

De acuerdo con los investigadores, el principal sospechoso es el esposo de la mujer, Leroy A. Hunt, de 35 años y residente de Delbarton.

“La investigación indica que Leroy Hunt presuntamente asesinó a su esposa, Christina Hunt, cuando estaba entrando en su residencia”, precisó la Oficina del Sheriff del condado de Mingo.

Asesinato 3 El único sospechoso del crimen es el esposo de la víctima.

La Oficina del Médico Forense del Estado de Virginia Occidental realizará la autopsia para determinar oficialmente la causa de la muerte.

Enfrentamiento con la Policía y detención

Después de que los agentes localizaran el cuerpo de la mujer, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el sospechoso.

En el procedimiento participaron efectivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Mingo y agentes de la Policía Estatal de Virginia Occidental (WVSP).

Tras un breve lapso, Leroy Hunt se entregó a las autoridades sin que se registraran incidentes adicionales.

Asesinato 2 El cuerpo de la mujer fue encontrado en la parte delantera de la residencia.

Posteriormente fue arrestado y trasladado bajo custodia. “Leroy Hunt fue acusado de asesinato en primer grado”, informó la Oficina del Sheriff de Mingo.

Los registros penitenciarios indican que el acusado ingresó el viernes por la noche en la cárcel y centro penitenciario regional del suroeste.

Un detalle siniestro: el hijo de la pareja estaba en la casa

Durante las primeras actuaciones, los investigadores confirmaron que el hijo de la pareja se encontraba dentro de la vivienda al momento del hecho.

El niño tiene dos años y, según las autoridades, estaba presente en la residencia cuando ocurrió el episodio de violencia. Por ese motivo, entre los cargos que se abrieron en su contra está el de “abandono infantil creando un riesgo sustancial de lesiones graves o muerte”.

Las autoridades informaron que el niño no sufrió lesiones. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación en el condado de Mingo, a la espera de los resultados de la autopsia.