Cómo estará el tiempo en Neuquén en el feriado por el Día del Trabajador

Este viernes 1º de Mayo, feriado en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador , el tiempo estará ventoso y templado en la ciudad de Neuquén , aunque se emitió una a lerta amarilla por viento y por nevada en algunas zonas de la provincia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó viento fuerte desde la madrugada en la capital y la región. Habrá viento leve proveniente del sector oeste con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la mañana ascenderá a 10 grados la temperatura y también la intensidad del viento y las ráfagas que andaràn por los 41 y cerca de los 70 kilómetros por hora. Por la tarde estará algo nublado con una temperatura que alcanzará los 19 grados de máxima con viento del sudoeste entre 42 y 50 kilòmetros por hora con ráfagas de 60 kilòmetros por hora. Hacia la noche descenderá a 12 grados la temperatura y el viento seguirá prácticamente con la misma intensidad.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó para este viernes feriado el ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas en cordillera. Este 1º de Mayo habrá eríodos ventosos en toda la región. Estará inestable, con descenso de la temperatura el sábado. Para el domingo estará más cálido, y se esperan vientos hacia la noche con lluvias y nevadas en toda la región cordillerana. Pronosticó tiempo inestable con viento en los valles, meseta y la costa.

Viento (8)

Alertas por viento y nevadas

El SMN emitió una alerta amarilla por viento y nevadas para el feriado de este viernes. Se prevé que se den "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

La alerta por nevadas regirá a partir de la madrugada en la región de Los Lagos. El organismo nacional pronosticó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Calcularon que "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual". Además, precipitaciones ya sea en forma de lluvia o aguanieve en las zonas mas bajas.

image

La alerta por viento comprenderá la zona sur y algo del centro de la provincia. El SMN pronosticó alerta amarilla para Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches y Zona baja de Lácar. Los pobladores deberán estar atentos, especialmente en horas de la madrugada, mañana y algo de la tarde de este viernes.