Con una inversión millonaria, avanza la transformación del Acceso Norte

El intendente Mariano Gaido destacó que se trata de una obra clave para la conectividad urbana. Hay 12 equipos trabajando de forma simultánea.

El Acceso Norte de la ciudad de Neuquén atraviesa una transformación estructural con un despliegue técnico y humano único en el país. El intendente Mariano Gaido la calificó como una obra fundamental para la conectividad de la capital convertida en metrópolis.

Con una inversión que alcanza los 20.000 millones de pesos , la intervención busca eliminar el histórico estrangulamiento vial en el ingreso desde la avenida Raúl Alfonsín, facilitando la fluidez hacia el centro y el oeste.

"Recordemos que esto es con fondos nuestros, cero endeudamiento; a partir del presupuesto y el superávit que tenemos, y con cuentas ordenadas, llevamos adelante una obra de 20.000 millones de pesos que viene a resolver y a solucionar el ingreso norte de la ciudad, algo que venía colapsado, que venía con inconvenientes”, destacó el mandatario.

Al mismo tiempo, afirmó que “ya estamos muy avanzados, es una obra que va más rápido de lo que teníamos previsto".

mariano gaido acceso norte gacetilla 3

Un avance sostenido

En el sector de la rotonda Della Valentina y la Plaza de la Mujer, el movimiento es incesante. La magnitud de la obra se traduce en datos técnicos que reflejan un avance sostenido.

Hasta el momento se han movilizado 20.000 metros cúbicos de material y se han utilizado 45 toneladas de hierro en las fundaciones del futuro viaducto.

Durante la recorrida, Gaido manifestó estar “muy orgulloso y contento de haber visitado esta obra y ver lo rápido que va, como lo hacen estas empresas neuquinas que tienen la camiseta puesta; y además que es único en el país, porque hoy obras de esta calidad y esta jerarquía solamente se llevan adelante en Neuquén con presupuesto propio, sin endeudamiento y además generando empleo".

mariano gaido acceso norte gacetilla 2

Para sostener este ritmo trabajan 12 equipos entre los que se destacan retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones, junto a una dotación de 75 trabajadores activos, que incluye operarios, maquinistas e ingenieros abocados exclusivamente al proyecto.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó precisiones sobre el estado actual de los trabajos: "Estamos en la obra del Acceso Norte de la ciudad. A nuestras espaldas tenemos todo lo que es la excavación, casi llegando al nivel de lo que va a ser la calle Salta, que va a salir por abajo del viaducto que va arriba para ingresar a Jujuy y a 9 de Julio, así que bueno, estamos viendo por ahora movimiento de suelo, armado de estructuras de hierro que van a ser las futuras fundaciones, columnas y demás".

Cómo será el nuevo esquema de circulación

El diseño del Acceso Norte contempla niveles diferenciados de tránsito para organizar el nodo vial. Una vez inaugurado, el flujo vehicular que ingresa por la avenida Raúl Alfonsín utilizará el viaducto para conectar directamente con la calle Jujuy o la Diagonal 9 de Julio.

En sentido opuesto, el egreso de la ciudad se realizará por la calle Salta, transitando por debajo de la estructura de hormigón. Este esquema se complementa con una renovación urbana integral que incluye un estacionamiento subterráneo y un polo gastronómico, potenciando la zona como un nuevo centro de atracción turística y comercial.

mariano gaido acceso norte gacetilla 4

Una obra clave

Esta obra de escala metropolitana es parte de un plan integral que incluye la reconversión de la Avenida Mosconi. Al respecto, el intendente remarcó: "No solamente es un orgullo del país, sino que es un ejemplo para el país. Es una obra que se lleva adelante las 24 horas” y agregó: “Esta Gran Avenida transforma a la ciudad de Neuquén en una gran metrópolis porque viene a resolver una situación pluvial, pero también viene a jerarquizarla, a potenciar el pulmón económico; es realmente un ejemplo para el país”.

Gaido también puntualizó: “Quiero decir que Neuquén ha sido ejemplo y único en la historia porque ha eximido de licencia comercial a todos los frentistas". También recordó que el plan de infraestructura municipal abarca 3.000 cuadras de asfalto en los barrios, la finalización de nuevos tramos del Paseo Costero y obras de gas y cloacas que benefician a más de 1.200 familias en diversos sectores de la ciudad.

El intendente subrayó que el plan de obras es una muestra de la fortaleza económica de la capital: "Aquí no hay un peso de préstamo, no hay un peso de endeudamiento, son solo fondos neuquinos, de esfuerzo neuquino, de excelente administración de los recursos y demostrando que en esta Argentina, en Neuquén se puede".