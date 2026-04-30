Río Limay seco: las impactantes imágenes del balneario sin agua

El balneario municipal amaneció con poca agua, una postal que se repite en la capital neuquina.

Vecinos de la ciudad de Neuquén se sorprendieron este miércoles por la falta de agua en el balneario municipal . No es la primera vez que los neuquinos tienen este panorama del río Limay. En los últimos años se registraron postales similares como consecuencia de una prolongada sequía debido a las escasas lluvias y las elevadas temperaturas que predominaron en los últimos años. Este fenómeno hace que no se produzca la tan deseada acumulación de agua en las cuencas neuquinas.

Desde hace unos años, desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) advirtieron que el cauce del río Neuquén mantuvo la sequía de los últimos 15 años.

La sequía durante el 2022 y 2023 fueron las más resonantes dado que se observaron postales similares a las de este otoño. En su momento, los expertos explicaron que se produce porque durante la primavera del año anterior y este verano no se registraron las lluvias necesarias sumado a las temperaturas muy elevadas.

Balneario Municipal sin agua (1) Maria Isabel Sanchez

Que el brazo del río donde se encuentra el balneario esté prácticamente seco no significa necesariamente que el río no tenga agua, pero sí que el caudal es mucho menor que lo habitual.

Cabe aclarar que en estas fechas no es inusual que el caudal del río baje. Las represas que atraviesan el Limay bajan la erogación de agua en otoño e invierno para conservar el nivel de agua en los embalses, debido al ciclo natural del río (el agua se acumula en altas cumbres en forma de nieve y no baja con el mismo caudal).

Súper Niño

Ante la circulación de versiones alarmistas sobre un supuesto fenómeno del “super Niño” en todo el país, desde la AIC buscaron llevar algo de claridad a ese pronóstico, que podría dar vuelta los años de sequía. Hay señales positivas, pero no hay garantías.

Balneario Municipal sin agua (3) Maria Isabel Sanchez

El meteorólogo de la AIC, Fernando Frasetto, explicó hace unos días que el sistema climático está mostrando un dato importante durante este 2026. “Hay probabilidades de que tengamos un calentamiento sobre las costas sudamericanas en los próximos meses, ya entrado el invierno. Eso tiene un 90% de probabilidad de ocurrir”, afirmó.

El análisis de la AIC plantea dos escenarios posibles

El más favorable es la consolidación de un evento de El Niño, que permitiría recuperar parte del déficit hídrico acumulado en los últimos años. “Es mejor tener un horizonte de Niño que seguir como el año pasado en un escenario de Niña”, sostuvo Frasetto.

Frasetto dio que “con estos niveles de sequía, otra temporada seca sería dramática”.

Sin embargo, el especialista insistió en que ese escenario positivo depende de que se cumplan todas las condiciones. “Tiene que darse esa combinación entre océano y atmósfera para que se traduzca en lluvia y nieve”, remarcó.

Pronóstico Temporal: ¿Cuándo llegarán las precipitaciones?

A pesar del optimismo, los modelos indican que la transición no es inmediata:

Abril y Mayo: Abril está cerrando con condiciones secas y mayo presenta incertidumbres, especialmente en su primera quincena.

Abril está cerrando con condiciones secas y mayo presenta incertidumbres, especialmente en su primera quincena. Junio: Los modelos aún no muestran una tendencia contundente para este mes.

Los modelos aún no muestran una tendencia contundente para este mes. Julio, Agosto y Septiembre: Este trimestre es el que aparece con mayor peso y probabilidad para la llegada efectiva de los efectos de El Niño.

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