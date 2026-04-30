Inteligencia Artificial: Neuquén debate su impacto en el trabajo y la vida cotidiana

En el marco de los Encuentros 4.0 de Personal, especialistas en tecnología reflexionaron sobre las nuevas herramientas y su rol en el Estado, las empresas y las personas.

Más de 300 personas se congregaron este jueves en el centro de Convenciones Domuyo para reflexionar sobre el impacto de la tencología y la inteligencia artificial en el trabajo, el Estado y la vida cotidiana. La Experiencia Neuquén de los Encuentros 4.0 que organizó la empresa Personal sirivió como un catalizador para un gran número de herramientas que avanzan con fuerza abrumadora y que generan,. al mismo tiempo, tanto entusiasmo como incertidumbre.

La actividad, que se replicó en distintos puntos de la Argentina, sorprendió con la convocatoria en Neuquén capital. Cientos de estudiantes universitarios y profesionales se reunieron para escuchar a destacados oradores que abordaron un amplio abanico de temas, que incluyó optimización de la administración pública, desarrollo de nuevos talentos y hasta ciudades inteligentes a partir de la experiencia de Curitiba, en Brasil.

A su vez, los paneles trataron sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas que potencian la productividad y un cierre para reflexionar sobre el impacto que causan en la vida cotidiana las últimas herramientas vinculadas a la Inteligencia Artificial. El filósofo y periodista especializado en tecnología, Tomás Balmaceda, estuvo a cargo del último panel, y fue uno de los oradores más buscados para las selfies.

"Neuquén es un motor de la matriz productiva del país y como empresa de liderazgo estamos acompañando su crecimiento", dijo Ramón Bernabé Arellano, gerente de Asuntos Institucionales de Personal, que calificó a la provincia como "una plaza estratégica dentro del plan de inversión que tiene la empresa en todo el país".

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"Siempre trabajamos en articulación entre el sector público y el privado, y también en vínculo con la academia", añadió el referente de la empresa, que potencia este tipo de encuentros para generar espacios de reflexión sobre el rol de la tecnología en la vida de las personas y las instituciones.

El evento, de entrada libre y gratuita, logró colmar uno de los salones del Domuyo y fue transmitido en vivo a través de streaming. Arellano aclaró que los interesados pueden revivir la transmisión a través del sitio web de Personal, que alojará la conferencia para aquellos que se quedaron sin lugar en el encuentro.

El presidente de la Sociedad Argentina por la Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend, fue uno de los participantes del evento y aseguró que "el cambio ya llegó" y será cada vez más visible. "Va a entrar en todos los órdenes de nuestra vida", afirmó. Para el especialista, aún se nota una incorporación muy disímil de la IA por parte de las empresas que, en muchos casos, limitan el uso de estas herramientas a la voluntad de los empleados.

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"A veces no hay una decisión del directorio pero todos los empleados usan IA en cuentas personales, y se notan diferencias entre departamentos, con algunos que usan mucha tecnología y otros que siguen utilizando cuadernos de notas", observó. Recomendó "amigarse" con la tecnología pero sin perder la mirada crítica.

"Como toda tecnología transformadora, poderosa, hay que usarla con mucha responsabilidad. Hay que saber que no todo problema se puede resolver ciegamente con con inteligencia artificial. Siempre tiene que haber un componente humano", expresó.

Estado y ciudades inteligentes

Los primeros paneles de la mañana incluyeron reflexiones sobre el rol que tiene la tecnología para optimizar los procesos dentro del sector público y contar así con ciudades y reparticiones públicas más eficientes y en contacto con la ciudadanía.

Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización de la provincia, Leonardo Carod, secretario de Innovación y Gestión Estratgica de la Municipalidad de Neuquén y Carla Pandolfi, integrante del Poder Judicial, reflexionaron sobre la importancia de aplicar tecnología "con sentido", que realmente sea útil para resolver las necesidades de la población.

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Mientras que la Municipalidad ya tiene el 91% de sus trámites digitalizados y usa la inteligencia artificial para ordenar el tránsito, coordinar los semáforos y responder consultas de los vecinos, hay otros espacios públicos que son más renuentes a incorporar nuevas herramientas tecnológicas en sus procesos.

Morales aseguró que el cambio debe darse puertas adentro, a través de un cambio cutlural de la forma de trabajar en la provincia, mientras que Pandolfi destacó la importancia de aplicar la IA, sobre todo, a los procesos administrativos, que no requieren de la decisión de un juez.

A su turno, Sabrina Zminko (IPPUC) y Jacqueline Mara Silva (ICI) compartieron su experiencia en “Las ciudades del futuro: el caso Curitiba”. En su presentación, dieron detalles sobre su trabajo en la gestión de datos de esta zona metropolitana de Brasil, que fue premiada como la ciudad más inteligente del mundo en 2023. A partir de la recolección constante de indicadores y el entrecruzamiento de información, logran tomar decisiones para mejorar todos los aspectos en la vida de los ciudadanos, desde el control de epidemias de dengue hasta la accesibilidad de los vecinos a la salud, la educación y el entretenimiento en menos de quince minutos.

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Las nuevas habilidades que exige la IA

Entre las conferencias más esperadas del encuentro se contó la de Tomás Balmaceda, que aportó algunas claves para adaptarse a un mundo en constante transformación a partir de la irrupción de las herramientas de inteligencia artificial.

En diálogo con LM Neuquén, aseguró que estas "son herramientas que nos atraviesan a todos, en cualquier ámbito hay una herramienta que nos va a servir. La clave es ver cuál es la herramienta que te ayuda, que no te reemplace pero que te potencie".

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El especialista en tecnologías habló con optimismo sobre el rol que pueden tener estas tecnologías en la vida cotidiana. "Antes se hablaba de la IA como en la revolución industrial, desde la perspectiva de la productividad, pero ahora hay nuevas voces que hablan de un Renacimiento, como ese momento de Occidente que se volvió a valorar lo humano, con el arte, la cultura y el pensamiento crítico", dijo y aclaró que la automatización de tareas puede darle al humano más tiempo para dedicarse a este tipo de actividades más edificantes.

Balmaceda señaló que el humano tiene habilidades irremplazables. Por eso, recomendó: "De la tarea que tengo que hacer, hay que ver las subtareas y elegir cuáles automatizar. No todo puede ser automatizado. Y también ver qué tarea hace muy bien la IA pero a vos te gusta hacer, no automatizar los que nos da placer hacer".

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En ese sentido, recordó que es importante estar presentes en el circuito de la IA para aportar esas habilidades propias del ser humano. "La IA nos da una falsa promesa", dijo y aclaró que "hay herramientas que pueden hacer las cosas pero nada reemplaza a saber cómo hacerlas", por lo que es necesario tenerun uso crítico de la tecnología.