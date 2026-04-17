Encuentros 4.0 llega a Neuquén: cómo la Inteligencia Artificial transforma la forma de producir

El ecosistema digital que impulsa la evolución productiva. Innovación, ciudades inteligentes, talento y el impacto de la inteligencia artificial serán los ejes de una nueva edición del ciclo Encuentros 4.0 de Personal.

Neuquén será sede de una nueva edición de Encuentros 4.0 , un espacio de networking y reflexión sobre el rol de la tecnología en la evolución productiva y el desarrollo de las comunidades.

Referentes del sector público, privado, académico y tecnológico compartirán miradas sobre cómo la inteligencia artificial y los servicios digitales están transformando la forma de producir, gestionar y vivir, en uno de los principales polos productivos del país.

El encuentro reunirá a especialistas en innovación, ciudades inteligentes, talento y transformación digital, con foco en los desafíos y oportunidades del ecosistema local.

Con entrada libre y gratuita, el evento se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo, en el Paseo de la Costa (Isla 132, ciudad de Neuquén) el 30 de abril a partir de las 9.30 hs. Se requiere inscripción previa: en https://institucional.telecom.com.ar/encuentros#encuentros

La nueva edición de Encuentros 4.0, el ciclo de Personal que promueve la reflexión y el intercambio sobre el impacto de la tecnología en la vida de personas e instituciones, llega a la ciudad de Neuquén con una propuesta centrada en la evolución del modelo productivo local y el desarrollo de ecosistemas digitales.

En un contexto donde la inteligencia artificial, los datos y las plataformas digitales redefinen la manera en que trabajamos, producimos y nos vinculamos, el encuentro propone una mirada integral sobre cómo estos avances impulsan nuevas oportunidades para las ciudades, las instituciones y las personas.

La jornada reunirá a referentes de distintos sectores para abordar los desafíos de la transformación digital desde múltiples perspectivas: el rol del Estado, la evolución de las ciudades, la construcción de talento y el desarrollo de soluciones tecnológicas que potencian la productividad.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad Patagonia e IFES, y con la adhesión de organizaciones clave del ecosistema productivo como Infotech, Pan American Energy (PAE) e YPF, que acompañan la iniciativa y refuerzan el carácter colaborativo del espacio, articulando miradas desde la industria, la academia y la innovación.

Personal IA

La agenda del encuentro

La jornada comenzará con una apertura institucional que reunirá a autoridades provinciales y municipales junto a representantes de Personal, quienes compartirán una mirada sobre el rol de la tecnología en el desarrollo productivo y la evolución de los territorios.

A continuación, Fabián Segovia, Sr Manager de Soluciones Digitales B2B de Personal, dará inicio al bloque inicial con la keynote “Tecnología Inteligente”, donde abordará cómo el ecosistema de servicios digitales, está redefiniendo e impulsando nuevas formas de desarrollo en contextos dinámicos.

Con la conducción del periodista Federico Seeber, el primer panel, “Estado inteligente: seguridad, justicia y tecnología”, propondrá un espacio de conversación entre representantes del sector público para analizar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a construir instituciones más ágiles, transparentes y cercanas a la ciudadanía, integrando tecnología en áreas clave como la seguridad y la justicia. Del panel participan Juan Manuel Morales, Subsecretario de Industria y Modernización provincial, Leonardo Carod, Secretario de Innovación y Gestión Estratégica del municipio y Carla Pandolfi, Asistente de Vocalía del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

Luego, el encuentro pondrá el foco en la transformación urbana con la presencia de representantes de la Ciudad de Curitiva (Brasil), donde ya están integrando la tecnología, los datos y la planificación en la gestión ciudadana, con una mirada a largo plazo. Sabrina Zminko (IPPUC) y Jacqueline Mara Silva (ICI) compartirán su experiencia en “Las ciudades del futuro: el caso Curitiba”.

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La agenda continuará con el panel “Gobernar con IA: reglas, ética y cooperación”, que abordará los desafíos de construir marcos de gobernanza para el uso responsable de la inteligencia artificial en las ciudades. A través de testimonios de intendentes de la Coalición de Ciudades para la IA y la participación de Alezander Ditzend (SAIA) y Guillermo Besteiro (Infotech), se explorarán consensos, principios y modelos de colaboración para potenciar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión pública.

En el tramo final, el panel “Talento e innovación: conocimiento en red” reunirá a referentes del sector productivo, la academia y los clusters para reflexionar sobre la importancia de desarrollar capacidades y generar articulaciones que acompañen la transformación tecnológica, fortaleciendo el ecosistema de innovación y el desarrollo regional. Este panel cuenta con la moderación de Claudia Nisebe (Gerente de People Growth en Personal), y la participación de Santiago Bruno (PAE), Gustavo Cabrera (IFES) y Adriana Mazziotti (YPF).

El cierre estará a cargo de Tomás Balmaceda y Augusto Salvatto, quienes desde sus respectivas miradas —la filosofía y la cultura digital en el caso de Balmaceda, y la innovación, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad en el caso de Salvatto— propondrán una reflexión sobre el vínculo entre tecnología, cultura y sociedad, invitando a pensar los desafíos y oportunidades del futuro desde una perspectiva amplia y humanista.

Los interesados podrán inscribirse, conocer la agenda completa y seguir las instancias del evento en vivo (dado que es evento híbrido presencial-virtual) ingresando a: https://institucional.telecom.com.ar/encuentros#encuentros, donde también se encuentran las ediciones anteriores de este ciclo federal.

El encuentro en Neuquén se suma a más de 13 eventos en distintas ciudades de la Argentina y Paraguay, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de ideas sobre tecnología, innovación y desarrollo.