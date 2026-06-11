Una adolescente de 14 años cayó desde un piso 12: por qué se salvó y qué heridas sufrió

La nena se precipitó desde casi 40 metros cuando miraba a sus hermanos jugar desde la ventana de un edificio en la ciudad de Adana.

La adolescente cayó de una altura estimada de entre 35 y 40 metros.

Una nena de 14 años cayó desde una ventana ubicada en el piso 12 de un edificio en Turquía cuando observaba a sus hermanos jugar en la calle. La adolescente fue hospitalizada, aunque el parte oficial confirmó que no presenta riesgo de vida .

La protagonista del terrible incidente fue Ecrin Deniz K. , quien perdió el equilibrio cuando se asomó a una ventana situada en la escalera de un edificio ubicado en el barrio de Dadalolu, dentro del distrito de Yüreir, en la ciudad de Adana.

Tras precipitarse desde una altura estimada de entre 35 y 40 metros , la adolescente fue asistida por médicos que llegaron al lugar luego de un llamado al Centro de Emergencias 112. Después de recibir los primeros auxilios, fue inmovilizada sobre una camilla y trasladada en ambulancia al hospital más cercano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hurriyet/status/2064799762747101203&partner=&hide_thread=false Adana’da 12. kattan düen 14 yandaki kz, bina giriindeki sundurmaya çarparak mucizevi ekilde hayatta kald.



Tedaviye alnan kzn bacanda krk ve çatlak olduu, hayati tehlikesinin bulunmad örenildi. pic.twitter.com/bjAW2J0mM0 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) June 10, 2026

Horas más tarde, el centro de salud al que fue derivada emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la adolescente permanece internada para continuar con su tratamiento y que su estado no comprometía su vida.

Por qué la caída desde el piso 12 no terminó en una tragedia

La reconstrucción inicial del episodio permitió conocer un detalle clave de la secuencia. Antes de golpear contra el suelo de cemento, Ecrin impactó sobre el toldo de un nivel inferior del edificio. Ese primer contacto amortiguó parte de la fuerza de la caída.

Turquía piso 12 toldo Antes de golpear contra el suelo, la adolescente impactó sobre un toldo, lo que amortiguó su caída.

Las cámaras de seguridad del complejo registraron la secuencia completa. En las imágenes se observa cómo la adolescente golpea contra el toldo antes de quedar tendida sobre el suelo.

Qué heridas sufrió la adolescente

Los exámenes médicos realizados después de su ingreso al hospital determinaron que Ecrin presentaba una fractura y una fisura en una de sus piernas.

La menor permanecía bajo observación médica en el departamento de ortopedia mientras seguía el tratamiento indicado por los especialistas.

turquia caida nena nota La adolescente sufrió una fractura y una fisura en una de sus piernas por la caída.

Tras el episodio, personal policial se presentó en el lugar e inició una investigación para establecer cómo se produjo el accidente.

De acuerdo con la información difundida por medios turcos como GZT, ODA TV y la agencia IHA, los investigadores interrogaron a la administración del edificio y a la familia de la adolescente para determinar por qué la ventana se encontraba abierta y revisar las medidas de seguridad existentes en el inmueble.

Además, los registros captados por las cámaras de seguridad forman parte de las actuaciones que buscan reconstruir con precisión la secuencia que derivó en la caída de la joven desde una altura tan elevada.