Alta ocupación turística en la ciudad de Neuquén para las vacaciones de invierno

Los números de ocupación. Además, la Municipalidad prepara un cierre del receso en la Península Hiroki al aire libre.

A pocos días del fin de las vacaciones de invierno en la provincia y el Alto Valle, el balance de la temporada arrojó cifras positivas en materia de ocupación turística . El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol , contó que la ciudad recibió a los visitantes con una gran cantidad de propuestas y anunció que el evento que le pondrá punto final a los días de receso se realizará este sábado en la Península Hiroki.

“La primera semana tuvimos un porcentaje promedio del 60 por ciento de ocupación, con todos los servicios que teníamos para ofrecer a los turistas, y estuvo muy bien”, señaló el funcionario. Sobre la segunda semana, agregó: “El jueves pasado ya estábamos en un promedio de 80 por ciento de ocupación, así que el balance es muy positivo”.

Respecto a lo queda por delante por las vacaciones que aún tienen en algunas provincias, el funcionario mencionó que si bien podría bajar el porcentaje, igualmente se espera mantener un alto nivel de ocupación.

En cuanto a los números generales de la temporada, el secretario precisó que, si bien todavía no se cerró el reporte definitivo, hasta el momento la ciudad contabilizó cerca de 42 mil pernoctes y un gasto turístico promedio cercano a los 5 mil millones de pesos.

El funcionario también destacó el resultado de otras propuestas desarrolladas durante las vacaciones, como la Semana Gastronómica y la Semana de la Pastelería, que “funcionaron muy bien” y tuvieron buena respuesta entre turistas, vecinos y vecinas.

El imperdible evento en Península Hiroki para despedir las vacaciones

En este marco, Cayol anunció e invitó a la ciudadanía a participar este sábado 25 de julio, de 12 a 17, del Salón de Pastelería que se realizará en el estacionamiento de la Península Hiroki, un encuentro familiar, gratuito y al aire libre.

El evento reunirá a emprendimientos locales de pastelería y repostería, con tortas, tartas, alfajores, cookies, chocolates y otras especialidades artesanales, entre ellas opciones veganas y libres de gluten. La propuesta se completa con cafés de especialidad, chocolate caliente, licuados y una variada oferta de food trucks.

"Hay muchos emprendimientos a los que les cuesta salir de su local, pero en este caso se han sumado muchísimas experiencias: hay 12 expresiones de la repostería y la pastelería de la ciudad que van a estar allí, en Hiroki. Va a haber una globa muy grande calefaccionada por si el día está un poquito más fresco, con mesas para que puedan disfrutar, y con salidas cada media hora para quienes quieran aprovechar y recorrer Hiroki”, desarrolló Cayol.

La grilla de actividades incluye dos shows de magia -a las 14 y a las 16-, entretenimiento y juegos infantiles, y un espacio de arte para que los más chicos pinten y participen de propuestas recreativas.

También recordó que quienes quieran acercarse sin auto podrán hacerlo en colectivo eléctrico, con una frecuencia aproximada de 30 minutos (línea 32 en la app Cole), que llega hasta la puerta del predio.

Las propuestas que este sábado se lucirán en el Salón de la Pastelería serán: Bosco Café, Café Itinerante, Ajo Negro Pastelería, Biscoti Pastelería, Camila Tisnado Alfajores, Greenville Licuados, Estación de Montaña, El Artesano Panadería y Churrería, Mamacook Pastelería Vegana, La Mousseline Pastelería, La Postrería, Sol Tienda de Pastelería (sin gluten), Mathi's Pastelería, Jengibre Pastelería, Rincón del Chocolate, Cubanitos Monkey, Los Abuelos y La Gloria.