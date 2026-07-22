Neuquén despide las vacaciones de invierno con una jornada gratuita de espectáculos, talleres y freestyle

Habrá propuestas para toda la familia, con obras infantiles, música, cultura urbana y actividades participativas durante toda la tarde.

La Municipalidad de Neuquén realizará este sábado , entre las 12 y las 18 , una jornada especial para despedir las vacaciones de invierno con una amplia programación de actividades gratuitas destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Oeste , ubicado en la intersección de Doctor Ramón y Racedo.

La propuesta reunirá espectáculos teatrales, música en vivo, talleres artísticos y espacios de participación comunitaria con el objetivo de ofrecer una alternativa recreativa para cerrar el receso escolar y compartir una tarde de encuentro.

Las actividades comenzarán al mediodía con una programación especialmente pensada para el público infantil. Entre las 12 y las 15 se presentará la obra de títeres "Timoteo va a la plaza" , que tiene como protagonista a un simpático monito que emprende un recorrido hacia la plaza y, durante el camino, enfrenta distintas situaciones que resuelve mediante juegos, canciones y la interacción con el público.

Durante esa misma franja horaria también subirá al escenario "Los Swing Sentidos", un espectáculo musical y teatral inspirado en el universo de las canciones de María Elena Walsh. La propuesta busca reunir a grandes y chicos a través de un repertorio que forma parte de varias generaciones y que continúa vigente como uno de los clásicos de la música infantil argentina.

A partir de las 15, el Centro Cultural Oeste cambiará de escenario para dar paso a una programación orientada principalmente a adolescentes y jóvenes. Bajo el nombre "Sur en Verso – Patagonia Freestyle", la Municipalidad impulsará un espacio dedicado a la cultura urbana que permanecerá activo hasta las 18.

Durante la segunda parte de la jornada habrá batallas de rap y freestyle, donde jóvenes artistas podrán demostrar su capacidad de improvisación, creatividad y desempeño sobre el escenario. Además, la programación incluirá presentaciones en vivo de referentes y artistas emergentes de la escena urbana regional.

La propuesta también contempla distintas actividades participativas para quienes deseen involucrarse más allá de los espectáculos. En simultáneo con las presentaciones musicales se desarrollarán talleres de fanzines, graffiti y arte urbano, serigrafía, iniciación musical al hip hop y customización de ropa, con el propósito de generar espacios de aprendizaje, intercambio y producción artística.

Qué dijo la Municipalidad

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca promover la participación comunitaria y brindar alternativas culturales abiertas a toda la ciudadanía, con actividades que abarcan diferentes edades e intereses.

La jornada marcará además el cierre de la agenda organizada por la Municipalidad de Neuquén durante las vacaciones de invierno. Según se informó, a lo largo del receso se desarrollaron múltiples propuestas culturales y recreativas en distintos espacios de la ciudad, convocando a miles de familias que participaron de espectáculos, talleres y actividades pensadas para disfrutar durante las dos semanas de descanso escolar.

Con este encuentro final, el municipio busca poner el broche de oro a la programación invernal y reafirmar su objetivo de acercar el arte, la cultura y el entretenimiento a los vecinos mediante actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad.