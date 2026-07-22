Desayunador del Obispado en la Catedral: sigue en aumento la cantidad de personas que se acerca cada mañana

El obispo Fernando Croxatto aseguró que “algunos no saben leer ni escribir”. El espacio funciona en conjunto con el refugio nocturno dispuesto por provincia.

La imagen de decenas de personas haciendo fila cada mañana frente a la Catedral de Neuquén para recibir un desayuno gratuito se volvió una postal cotidiana de este invierno. Para el obispo Fernando Croxatto , esa escena es mucho más que una consecuencia del frío: es el reflejo de una problemática social que se profundiza y que expone carencias laborales, familiares y educativas.

El religioso aseguró que diariamente entre 110 y 130 personas pasan por el desayunador que funciona junto a la Catedral.

Incluso, reveló que algunos de los asistentes no saben leer ni escribir, una situación que, según afirmó, evidencia que la pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos.

"Algunos no saben leer ni escribir"

Croxatto explicó que el desayunador forma parte del operativo que acompaña al refugio nocturno para personas en situación de calle y que diariamente permite conocer la realidad de quienes llegan en busca de asistencia.

"Va variando porque tenemos 120 personas, 130, 110, depende del día y el clima que nos rodea. Pero más o menos esa es la cantidad que acá manejamos nosotros concretamente", señaló a Canal 7. "Va variando porque tenemos 120 personas, 130, 110, depende del día y el clima que nos rodea. Pero más o menos esa es la cantidad que acá manejamos nosotros concretamente", señaló a Canal 7.

El obispo sostuvo que detrás de cada persona existe una historia distinta, aunque con problemáticas que suelen repetirse.

"Lo que está pasando es una deficiencia social y una deficiencia cultural, educativa. Es una complejidad de situaciones y de factores porque todo eso tiene que ver no solamente con una cuestión laboral sino también con una cuestión educativa", expresó.

En ese sentido, relató una situación que lo impactó especialmente.

"Hay gente que está como quemada por la historia, por la familia. El otro día preguntaba cuántos sabían leer y escribir de los que están acá y algunos no saben ni leer ni escribir. Incluso hubo personas que no podían leer el prospecto de una medicación que les habían dado por fiebre o gripe", afirmó.

Para Croxatto, esa realidad obliga a pensar la problemática desde una mirada más amplia. "Hay una cuestión educativa también de fondo, de plantear un sentido de vida más profundo", sostuvo.

Cómo funciona el desayunador de la Catedral

El obispo explicó que el desayunador no funciona de manera aislada, sino que trabaja en conjunto con el dispositivo dispuesto por el Gobierno provincial para asistir a las personas en situación de calle durante el invierno.

"Nosotros desde acá lo que podemos facilitar es el desayunador que tenemos aquí en la Catedral. A raíz de eso también ampliamos todo el mecanismo que este dispositivo implica. No es solamente el desayunador, sino hacer un chequeo y una revisión con las personas que van llegando cada día para que después puedan ser trasladadas hasta el dispositivo del ex peaje", indicó.

También destacó la participación de Cáritas Catedral, voluntarios y distintos equipos que acompañan diariamente a quienes llegan en busca de ayuda.

"Todos los días tenemos este movimiento. En ese sistema está también Cáritas de la Catedral, que hemos activado este año, apoyando con el dispositivo y con la gente del desayunador que hace ya dos años y medio que funciona", agregó.

Sebastián Fariña Petersen

Más de 80 personas refugiadas en una noche

Las declaraciones de Croxatto coinciden con otra jornada de alta demanda en el refugio nocturno instalado este año en el ex peaje de la Ruta 7, donde funciona la base del SIEN.

Durante la última noche, marcada por las bajas temperaturas, la lluvia y el aguanieve, 86 personas fueron alojadas en el lugar: 81 hombres y cinco mujeres. La información fue confiada por la titular de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

El operativo comienza todos los días en la Catedral de Neuquén ubicada en la Avenida Argentina al 150. A partir de las 19 se realiza un control preventivo y posteriormente un minibús traslada a los asistentes hasta el refugio, con acompañamiento policial.

En el predio, que este año reemplazó las carpas por tráileres equipados con cuchetas, las personas reciben una cena caliente, atención médica, duchas, acompañamiento de profesionales de la salud y voluntarios del Obispado, además de custodia policial durante toda la noche.

A la mañana siguiente regresan nuevamente a la Catedral para desayunar y continuar con el seguimiento que realiza el programa provincial "100 en Calle", una estrategia que busca que las personas puedan salir de la situación de calle mediante un abordaje integral que incluye asistencia médica, psicológica y social.

Desde que comenzó el operativo de invierno, más de 210 personas pasaron por el refugio. Además, en los casos de personas provenientes de otras provincias, se gestionan pasajes para facilitar su regreso a sus lugares de origen.