Una mucama del hospital dejó de ir a trabajar y la despidieron: faltó casi un mes sin presentar certificado

Trabajaba en el Hospital de Centenario e incurrió en ausencias injustificadas. El despido se concretó a través de un decreto del gobernador Rolando Figueroa.

Los integrantes de la guardia pediátrica del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé golpeado pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

La tolerancia cero que implementó el gobierno de Rolando Figueroa cayó ahora sobre una mucama hospitalaria que dejó de ir a trabajar sin justificación ni excusa alguna, según consta en documentación oficial.

La sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial le fue aplicada a la ahora ex agente Graciela Beatriz Herrera , quien se desempeñaba como mucama en el Hospital Dr. Natalio Burd, de la localidad de Centenario.

Los auditores dieron por acreditado que incumplió las exigencias contempladas tanto en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.) como en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y, en función de ello, le endilgaron haber incurrido en ausencias injustificadas, durante el período que se extendió desde el 6 al 30 de septiembre de 2023.

El sumario se lo iniciaron el 29 de abril de 2024 y concluyó que esta mujer incurrió en abandono de cargo. En el expediente consta que tanto la dirección como la oficina de recursos humanos del mencionado centro asistencial confirmaron los faltazos y facilitaron documentación comprobatoria.

Además, según consta en el decreto oficial, el ministerio de Salud le había concedido licencia gremial hasta el 5 de noviembre de 2023 y licencia por enfermedad desde el 14 al 22 de diciembre de 2023. Pero en el período investigado, la agente no presentó certificado médico en la plataforma de “Mis Licencias”, ni otra documentación que pudiera justificar sus inasistencias.

En el decreto de cesantía se recordó que los agentes de la administración provincial están obligados a prestar servicios con eficacia, capacidad y diligencia. Y que el deber primordial de todo agente público consiste en desempeñar las tareas que le han sido asignadas, asistir al lugar de trabajo durante el horario estipulado y justificar cualquier ausencia según lo establecido por la normativa aplicable.

Se concluyó que la conducta de esta ahora ex agente de planta permanente “resultó sumamente perjudicial para la organización, ya que su ausencia continuada afectó de manera directa la operatividad y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas”.

“Es indispensable recordar que la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral, y el incumplimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves tanto para el individuo como para la institución a la que pertenece”, agregaron.

“Situaciones como la descripta no deben ser toleradas, ya que pueden generar un precedente negativo para el resto del personal, que sí trabaja y cumple asiduamente con sus obligaciones de empleo público, además genera un perjuicio en el servicio de salud, y con ello a la comunidad contribuyente”, concluyeron.

El gobierno activó los mecanismos para investigar si cobró los días no trabajados. De confirmarse esa sospecha, iniciará las acciones para el recupero y, de ser necesario, irá a la Justicia, ya que se estaría ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.