Horóscopo de hoy sábado 18 de julio: qué te deparan los astros

Aries: Es una jornada excelente para reencontrarte con tus seres queridos y limar esas viejas asperezas del pasado que te venían preocupando. La energía lunar te acompaña de manera directa para abrir tu corazón, dialogar con total sinceridad y fortalecer los lazos afectivos que más te importan en este momento.

Leo: Prestá muchísima atención a tus finanzas durante todo este sábado. Podrían surgir algunos gastos imprevistos en el hogar que alteren por completo tu presupuesto mensual, pero si te manejás con una buena organización y evitás los impulsos vas a poder resolverlo sin mayores dolores de cabeza.