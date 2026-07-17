Horóscopo de hoy: las predicciones para cada signo este viernes 17 de julio

Descubrí qué te deparan los astros para el amor, la salud y el trabajo en este cierre de semana. ¿Cuáles serán los signos con mayor fortuna hoy?

Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Llegó el viernes y el universo trae nuevas energías para encarar el fin de semana de la mejor manera. Si querés saber qué dicen los astros, el horóscopo de hoy te adelanta las claves del zodíaco, ideales para leer antes de enterarte de cómo estará el clima de la región para planificar tu jornada.

La alineación planetaria de este viernes 17 de julio promete sacudir las emociones de varios signos zodiacales. Es un momento sumamente propicio para tomar aquellas decisiones postergadas y abrirse con valentía a nuevas oportunidades afectivas y laborales.

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Evitá caer en discusiones inútiles y desgastantes en el ámbito laboral durante la jornada. Hoy es un día clave para enfocarte en tus metas personales y no engancharte en chismes de pasillo que solo drenan tu valiosa energía vital.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): El plano económico comenzará a estabilizarse gracias a una decisión financiera inteligente que tomaste hace algunas semanas. En el amor, un gesto tierno y sincero por parte de tu pareja o alguien especial cambiará por completo el rumbo de tu viernes.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Tu mente estará más ágil y despierta que nunca hoy. Aprovechá este impulso cósmico tan favorable para resolver esos trámites pendientes antes de que comience el fin de semana. No descuides tus horas de descanso durante la noche.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Sentirás una fuerte necesidad de refugiarte en la calidez de tu hogar. Es un excelente momento para conectar con tu familia o simplemente disfrutar de un momento a solas que te devuelva la paz mental y el equilibrio emocional.

Predicciones del zodíaco para la salud y el amor

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu carisma personal estará por las nubes durante todo el día. Si te encontrás soltero, hoy es una jornada ideal para dar el primer paso con esa persona especial que te quita el sueño y animarte a expresar lo que sentís.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): La paciencia será tu mejor herramienta para superar tensiones en el trabajo. No te exijas más de la cuenta; recordá siempre que la salud física depende de tu equilibrio emocional. Aprendé a delegar tareas y bajá un cambio.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Un viejo amigo te buscará de manera inesperada para pedirte un consejo importante. Tu gran capacidad de escucha y empatía será fundamental para fortalecer ese vínculo tan valioso que quizás dabas por perdido por la rutina diaria.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Las finanzas personales van a requerir toda tu atención y prudencia durante este viernes de julio. Evitá realizar compras impulsivas o gastos innecesarios que puedan complicar tu presupuesto mensual. Pensá muy bien antes de sacar la billetera.

Dinero, trabajo y horóscopo de hoy para los signos

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): La aventura y el deseo de explorar golpean a tu puerta hoy. Es una jornada ideal para planificar una escapada de fin de semana hacia la cordillera y salir de la rutina agobiante de la semana. Tu cuerpo te lo agradecerá.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Surgirán nuevos desafíos en tu entorno profesional que pondrán a prueba tu gran capacidad de liderazgo. Confiá plenamente en tus conocimientos y mantené la frente en alto ante cualquier crítica malintencionada que recibas hoy.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): La creatividad fluirá de una manera sumamente natural en cada proyecto que encares. Es un momento propicio para buscar algunos planes para el finde que te permitan desconectarte de las obligaciones de la rutina diaria.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): La fortuna te acompaña de cerca en el plano de los negocios y las de azar. Si querés probar tu suerte en este cierre de semana, podés consultar la lotería de la provincia antes de que termine tu jornada.