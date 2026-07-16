Niños huérfanos dormían en un centro de asistencia y un trágico siniestro los sorprendió: al menos 11 muertos

Un incendio se desató de madrugada en una sede clínica de Mohammadia. Evacuaron a personas con discapacidad y asistieron a otros 19 hospitalizados.

El centro infantil donde ocurrió la tragedia brinda asistencia a niños huérfanos y familias de bajos recursos.

Al menos once personas murieron y otras 19 resultaron heridas a causa de un incendio que se inició en horas de la madrugada en un centro infantil ubicado en la periferia de Argel, la capital de Argelia , donde brindan asistencia a niños huérfanos y familias de bajos recursos.

El trágico hecho se registró en el sector de dormitorios de la institución Dar Al-Aitam, un complejo gestionado por la Fundación de Infancia Asistida (también identificada como Fundación Childhood), en el municipio de Mohammadia. De momento, no se confirmaron las edades de las víctimas fatales.

Del total de heridos reportados por Protección Civil Argelina , diez sufrieron quemaduras de diversa consideración en el cuerpo, dos resultaron afectados por insuficiencia respiratoria aguda por inhalación de monóxido de carbono y siete recibieron asistencia médica por shock psicológico.

Durante el operativo de salvamento, las brigadas de auxilio lograron trasladar a un lugar seguro a cinco personas con necesidades especiales y discapacidad que se encontraban en el establecimiento.

Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (Bilan provisoire)



Les services de la Protection civile ont annoncé ce jeudi un bilan provisoire de 11 morts et 19 blessés après l’incendie d’un établissement pour l’enfance assistée situé… pic.twitter.com/8vwjgpDwXG — LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026

Las llamas se propagaron con velocidad por el área de descanso del pabellón clínico, impidiendo la evacuación fluida de los residentes que descansaban en el sector.

Las primeras operaciones en el lugar se concentraron en sofocar los puntos calientes y asegurar la estabilidad física de la mampostería para evitar nuevos derrumbes.

Los primeros datos oficiales sobre el trágico siniestro

Según se informó oficialmente, los servicios de Protección Civil realizaban “operaciones de extinción del incendio declarado en la Fundación de Infancia Asistida, en el municipio de Mohammadia", indicó la institución de rescate en su primer comunicado oficial.

La gravedad del siniestro motivó la movilización de las máximas autoridades políticas de Argelia para fiscalizar el estado del operativo y la derivación de los pacientes.

La gravedad del siniestro motivó la movilización de las máximas autoridades políticas de Argelia.

Por caso, el primer ministro, Sifi Gharib, encabezó una delegación ministerial para evaluar la situación sanitaria de los heridos en el incendio.

En esa visita al principal hospital de quemados de Zeralda y al Hospital Universitario Mustapha Pacha, el Primer Ministro estuvo acompañado por el ministro del Interior, de Asuntos Locales y Urbanismo, el ministro de Sanidad, el ministro de Justicia y Custodio de los Sellos y la ministra de Solidaridad Nacional, Familia y Asuntos de la Mujer.

El objetivo fue evaluar la situación sanitaria de los heridos y las condiciones de su atención, así como para revisar el nivel de atención médica que se les presta.

Cuáles son las hipótesis sobre la causa del incendio

La Fiscalía argelina ordenó la preservación de la zona de dormitorios de Mohammadia para que los peritos de las fuerzas de seguridad lleven a cabo las pericias técnicas pertinentes.

El objetivo de las investigaciones es determinar si el origen del fuego se debió a un cortocircuito en el tendido eléctrico del edificio, a fallas en los sistemas de calefacción o si existieron otros factores externos que desataron la emergencia de madrugada.

Diez personas sufrieron quemaduras por el incendio y dos resultaron afectados por insuficiencia respiratoria aguda.

Karim Ben Fahsi, responsable de prensa de la Dirección General de Protección Civil, declaró a Echourouk News que las autoridades competentes abrieron una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de este incidente.

Según se supo, la sede de la Fundación de la Infancia Asistida en Mohammadia atiende de manera regular tanto el alojamiento de niños huérfanos como la asistencia en problemas médicos complejos a familias en situación de vulnerabilidad.