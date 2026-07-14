El "Niño Godzilla" impactará en Chile: se esperan hasta 150 mm de lluvias torrenciales en 48 horas

Alertan sobre el fenómeno que llegará en las próximas horas. Caerían hasta 307 milímetros de lluvia en siete días. Cuáles serán las zonas más afectadas.

En las últimas horas se dio a conocer la alerta de especialistas. Foto: archivo inundaciones en Chile.

A menos de un mes de iniciado el invierno, las condiciones climáticas adversas vienen afectando a varios países, entre ellos Argentina y Chile, donde además de las advertencias sobre posibles efectos del fenómeno conocido como "El Niño" , se suman las bajas temperaturas inusuales que han alcanzado los 16°C bajo cero. Ahora se suma una alerta sobre un importante fenómeno en los próximos días.

Se trata del denominado “ Niño Godzilla“ , que impactará con fuerza en el territorio chileno, donde ase advierte sobre el importante impacto que tendrá con un temporal de lluvias torrenciales.

En las últimas horas se dio a conocer la alerta de especialistas, quienes señalan que se avecina el fenómeno conocido como “Niño Godzilla“, que en términos simples consiste en un aumento importante de precipitaciones.

Tras meses de pocas lluvias y de temporadas de escasez hídrica, todo indica que llegará la tan anunciada agua aunque alertan que será en cantidades torrenciales.

De acuerdo a lo que informó CNN Chile, The Norwegian Meteorological Institute y centros meteorológicos internacionales, advirtieron que se pronostican fuertes lluvias durante esta semana para varias ciudades del país.

En este contexto se indicó que se pronostican hasta 150 milímetros de precipitaciones en 48 horas.

Cuáles serán las zonas más afectadas por el "Niño Godzilla"

Según el reporte de expertos, la zona más afectadas por el temporal de lluvias torrenciales será Chillán, en la Región de Ñuble, donde s e esperan 150 milímetros de agua en tan solo 48 horas: 84 mm el miércoles y 66 mm el jueves.

El impacto de las lluvias también llegará hasta Concepción, Región del Bío Bío, donde está pronosticado una gran cantidad de precipitaciones para dichos días, que alcanzarían valores acumulados de 123 milímetros: 75 mm el miércoles y 48 mm el jueves).

Un poco más para el centro, en Talca, Curicó y Linares, la situación es similar. En la capital del Maule, se proyectan 307 milímetros de lluvia en siete días, desde este miércoles.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

En Curicó se estiman 280 milímetros de precipitaciones en el mismo periodo, siendo el viernes el día más complejo con 76 mm. Finalmente, en Linares, en siete días, debiesen caer 294 milímetros de agua lluvia.

“El Niño Godzilla": de qué se trata el fenómeno?

Se trata de un fenómeno climático que se desata por una compleja interacción entre la atmósfera y el océano que ya creó un patrón. El Niño se presenta entre cada dos y siete años, afectando las condiciones climáticas de todo el mundo.

El Niño provoca lluvias torrenciales y actividad ciclónica en regiones del Pacífico. Pero no hay una sola versión de El Niño.

Cada categoría depende de qué tanto sube la temperatura superficial del mar:

El Niño Débil

El Niño Moderado

El Niño Fuerte

El Niño Muy Fuerte

Cuando el fenómeno llega con mayor impacto es conocido como “Niño Godzilla” o “Súper Niño”, debido a la intensidad de los eventos climáticos que provoca.

¿Eso qué significa? Lluvias más intensas y probabilidad de que se desaten varios ciclones tropicales en el Océano Pacífico.