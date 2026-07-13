El extraño "fenómeno" que apareció en una playa luego de los dos terremotos en Venezuela

Este hallazgo se suma a una serie de cambios geológicos observados a lo largo de la costa. Las imágenes compartidas por los científicos.

Creen que la expulsión de lodo fue provocada provocada por los recientes terremotos en Venezuela.

En las últimas horas, científicos protagonizaron un insólito hallazgo frente a la costa sur de Trinidad. Se trata de una extraña formación , que habría sido ocasionada por los dos terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio.

Este hallazgo que habría sido ocasionado por los sismos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla tras los movimientos geológicos.

Según observaron los científicos, la estructura está compuesta principalmente por arcilla blanda y fragmentos de roca , surgiendo así como una isla temporal sobre el mar.

El volcán, elevado aproximadamente cuatro metros sobre el fondo marino, se ubicó a poco más de dos kilómetros de Beach Camp, en Palo Seco, y a tres kilómetros del previamente conocido volcán de lodo de Anglais Point.

Según precisaron los expertos locales, el islote ya sufría una rápida erosión: perdió casi un tercio de su masa en apenas dos días por el embate constante de las olas.

En la superficie, la arcilla comenzó a endurecerse, pero el deterioro avanzó mientras los especialistas tomaban muestras para analizar la antigüedad y el origen del material expulsado desde el subsuelo marino.

Volcán y otras formaciones geológicas tras los terremotos en Venezuela

El hallazgo del volcán coincidió con otros cambios en la costa de Trinidad, especialmente en Galfa Point, Cedros, donde el terreno experimentó un levantamiento de hasta seis metros por efecto de los mismos terremotos.

Este ascenso del lecho marino provocó la muerte de cientos de animales marinos, que quedaron varados sobre la nueva línea de costa y transformaron el paisaje en cuestión de segundos.

Rayas, peces y cangrejos aparecieron esparcidos sobre la playa, cuyas arenas quedaron cubiertas de restos óseos. El evento también atrajo a numerosos curiosos, algunos en busca de pirita, llamada “oro de los tontos”, que quedó expuesta tras el desplazamiento de tierra.

Las características del volcán provocado por los terremotos

Geólogos de la Universidad de las Indias Occidentales, junto a expertos del Instituto de Asuntos Marinos y la consultora ResiLog Limited, analizaron el lodo y la roca recolectados en el nuevo volcán para determinar su composición y los procesos que intervinieron en su formación.

Según los estudios preliminares, esta extrusión de lodo respondió a un mecanismo distinto al del levantamiento en Galfa Point.

Los científicos que hallaron el volcán creen que la expulsión de lodo fue provocada provocada por los recientes terremotos en Venezuela.

Mientras allí el terreno se elevó por el deslizamiento de laderas desestabilizadas, el islote de lodo se formó por la expulsión de material desde el fondo oceánico hacia la superficie, sin que las playas o acantilados cercanos mostraran daños o movimientos similares.

Los terremotos no solo modificaron la geografía de Trinidad, sino que también dejaron en evidencia la exposición de la isla a fenómenos sísmicos de gran intensidad.

Los especialistas siguen analizando el alcance de las transformaciones y cómo podrían evolucionar en los próximos meses, mientras el oleaje y la erosión costera ponen en riesgo la permanencia del volcán de lodo que emergió tras los movimientos de tierra.