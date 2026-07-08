Trágico desenlace: encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en Venezuela

Este miércoles se confirmó la peor noticia: el cuerpo de Lucas Gámez , el niño argentino de 9 años desaparecido entre los escombros tras los terremotos en Venezuela fue hallado en un edificio de La Guaira. El hallazgo fue confirmado por las autoridades venezolanas a distintos medios de comunicación.

El menor, nacido en Argentina, se había mudado a Venezuela a principios de año con sus padres, se encontraba de visita en un departamento en el segundo piso de un edificio en La Guaira junto a su tío al momento de los sismos y el consecuente colapso de la estructura.

Equipos de rescate locales e internacionales, entre ellos argentinos, desplegaron operativos en la zona a contrareloj en donde se encontraba el inmueble que colapsó producto de lo ocurrido, quedando totalmente destruido. Para ello se utilizan herramientas y maquinaria de remoción, cámaras térmicas y pruebas de sonido para el hallazgo de signos vitales.

Finalmente, se decidió dar paso a la máquina pesada para sacar los restos pesados de escombros que todavía quedaban y fue allí cuando se pudo dar con los restos del menor.

La razón por la que Lucas se encontraba en La Guaira

Los padres de Lucas, Blanca Martínez y Marcos Gámez, son venezolanos, pero vivieron entre 2013 y 2025 en Argentina, período durante el cual nació su único hijo. Por cuestiones personales, en enero de este año, decidieron volver a su país natal.

El miércoles 24 de junio, cuando dos sismos sacudieron Venezuela, Lucas se encontraba con su tío. Había ido a La Guaira, a pasar el día en la playa, y estaban volviendo al departamento cuando los terremotos los sorprendieron.

Esto pudieron saberlo gracias a la reconstrucción que hizo un vecino, que se cruzó con el nene en el ascensor. Según relató el padre en una entrevista, Lucas y su tío tomaron el ascensor que va a los pisos impares, porque el otro no funcionaba. Bajaron en el piso 3 y luego debían tomar la escalera hasta el segundo. El vecino siguió hasta el séptimo.

Lucas lleva 12 días desaparecido tras los dos terremotos que afectaron Venezuela.

Este lunes el niño había cumplido 9 años y su familia le llevó una torta

El pasado lunes era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos. En esa línea, sus papás habían anticipado que todavía quedaba una remoción importante de escombros y que iban a continuar los trabajos.

Su madre compartió el minuto a minuto de los operativos a través de sus redes sociales y en el último posteo pidió por oraciones con una imagen frente a los restos del edificio que colapsó en La Guaria.

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido este martes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.