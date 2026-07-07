Todo mal: una narco neuquina recapturada en Mendoza sumó otra noticia poco favorable

La mujer, oriunda de Centenario, fue detenida el mes pasado en una localidad de la provincia cuyana y permanece alojada en una cárcel federal. Su prontuario no la ayuda y será notificada de un trámite reciente.

En el proceso que tuvo como protagonista a la mujer de Centenario, se consideró que era la principal administradora de un kiosco narco.

La narco neuquina que incumplió una medida de prisión domiciliaria y fue apresada en Mendoza arrastra una racha muy negativa y la justicia federal confirmó otra disposición que complica su liberación en un corto plazo de tiempo.

La situación que disparó el enojo de los funcionarios de la justicia federal de esta provincia fue la comprobación de que la mujer, condenada por el manejo de un kiosco narco en la ciudad de Centenario, hizo caso omiso de los puntos establecidos en una sentencia para que pueda acceder a la prisión domiciliaria.

En una audiencia realizada en mayo pasado, el área de Ejecución Penal tomó conocimiento de que la mujer no se encontraba en el domicilio donde debía cumplir la medida cautelar y que se desconocía su paradero. Frente a esta situación, fue declarada en rebeldía y se solicitó su inmediata captura.

Las pesquisas realizadas por la Policía Federal no tardaron en dar resultado positivo y la prófuga de la justicia cayó presa en territorio mendocino.

Durante el allanamiento al kiosco narco que administraban las mujeres, se encontraron drogas y balanzas digitales.

La mujer permanece detenida en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Luján de Cuyo y, de forma inicial, no está previsto su traslado a Neuquén.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) busca que la mujer cumpla todas las condenas que arrastra y se encargó de pedir una unificación con otra sentencia de la justicia provincial, de 2 años y 8 meses. En total, la parte acusadora consideró que debe purgar un castigo de 6 años.

Una unificación que le suma más años de cárcel

Desde la defensa oficial no mostraron su acuerdo con la fiscalía y su representante evaluó que la pena de la justicia neuquina debía ser absorbida, es decir, quedar en 4 años y medio de cárcel efectiva.

Finalmente, el juez de Ejecución resolvió concretar la unificación de las penas de Cintia Belén Álvarez en 5 años y 3 meses de cárcel efectiva. De forma paralela, confirmó una inhabilitación para conducir vehículos durante 3 años.

Álvarez fue condenada el año pasado en una vieja causa por drogas donde también fue investigada su expareja, un albañil de 34 años.

La investigación estuvo encabezada por el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina y la sospecha principal tenía relación con la existencia de un kiosco narco en una vivienda ubicada sobre calle Chacho Peñaloza, en Centenario. La droga hallada fue escasa pero se encontraron una balanza digital y dinero en efectivo.

Tras la intervención de la justicia federal, el hombre fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización al igual que Álvarez, quien era su pareja.

Condenada por narcotráfico

Justamente, las pesquisas se concentraron en la mujer porque aparecía como la principal sospechosa en la comercialización de estupefacientes. En una audiencia realizada ante el TOF, se destacó que en muchas ocasiones no se encontraba el hombre y que el movimiento de compradores no se detenía.

Por esa razón, en un juicio abreviado realizado el 29 de agosto de 2025, la mujer fue condenada a 4 años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A la mujer se le atribuyeron un total de cuatro hechos.