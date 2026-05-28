Con la soga al cuello: acumula cuatro condenas por drogas y el juez le dio un ultimátum

Un albañil de Centenario aceptó su responsabilidad por un hecho de venta de estupefacientes y evitó ir a la cárcel. Sin embargo, le resta otra causa.

En el allanamiento realizado en la vivienda del albañil, fueron hallados envoltorios con marihuana.

Sin descanso, un albañil de la ciudad de Centenario acumuló una seguidilla de condenas por narcotráfico en los últimos años y quedó con la soga al cuello aunque en libertad. ¿Qué le advirtieron desde la justicia federal?

El protagonista de los procesos penales por infracción a la Ley 23.737 se llama Jonathan, tiene 34 años y acumula cuatro condenas impuestas por el Tribunal Oral Federal neuquino (TOF) . En los últimos días, volvió al banquillo por una vieja causa penal que se abrió en 2019 luego de un hallazgo de droga en su domicilio ubicado en calle Chacho Peñaloza, en Centenario.

La investigación estuvo encabezada por el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina y la sospecha principal tenía relación con la existencia de un kiosco narco en la vivienda allanada. La droga hallada fue escasa pero se encontraron una balanza digital y dinero en efectivo.

Tras la intervención de la justicia federal, el hombre fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización al igual que una mujer que era su pareja.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

Más allá de la imputación inicial, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que el hombre debía ser considerado partícipe secundario en la venta de drogas. Recordó que las pesquisas llevadas a cabo en su momento revelaron que la comercialización de estupefacientes se desarrollaba, en ocasiones, cuando el imputado no se encontraba en el domicilio.

Este análisis de las pruebas incriminantes lo volvieron a favorecer al albañil de Centenario y tras un acuerdo entre el MPF y la defensa oficial, se le impusieron tres años de cárcel en suspenso.

Justamente, el proceso anterior que enfrentó por narcotráfico, tuvo un desenlace similar: prisión en suspenso. La causa se definió el 13 de junio de 2024 y se le impusieron 3 años de cárcel condicional.

Le resta enfrentar otro proceso por drogas

A su turno, la defensa recalcó que el acusado ha reencausado su vida y que está trabajando en su oficio de albañilería. También recordó que tiene otro proceso abierto por drogas y que todavía resta resolverse.

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A la hora de repasar la parte resolutiva, el juez unipersonal del TOF fue tajante con el hombre y le enumeró las cuatro condenas que acumula. En este marco, le advirtió que un nuevo delito lo llevará de manera directa a la cárcel.

Exigencia de muy buena letra durante cuatro años

En cuanto a los plazos, el condenado deberá hacer muy buena letra durante los próximos cuatro años. Arrepentido por sus varios hechos delictivos, el hombre aclaró que desde 2022 no cometió nuevos ilícitos.

En tanto, le indicaron que deberá someterse al control de la Dirección de Asistencia de Ejecución Penal y fundamentalmente no cometer nuevos delitos porque se le revocará la condicionalidad de la medida impuesta.

Por la misma causa penal, su expareja, fue condenada a 4 años y medio de prisión efectiva debido a que acumulaba otros expedientes por narcotráfico. El proceso se definió el 29 de agosto de 2025 y el castigo recayó en Cintia Álvarez.