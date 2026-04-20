Viejas causas por drogas del ámbito federal: ¿Cómo terminan resolviéndose?

Frente al dinamismo que revela la la Ley 3488 con resoluciones en un corto plazo, los procesos por narcomenudeo de años anteriores recorren un tortuoso camino.

El proceso contra la mujer por un poco más de 200 gramos de marihuana se extendió a lo largo de cuatro años.

Mientras los procesos por drogas abiertos en el ámbito de la justicia provincial se resuelven en forma rápida, varias causas viejas de la Justicia Federal se cierran casi a las apuradas debido a que el tiempo transcurrido no admite otro camino y tanto parte acusadora como defensa coinciden en adoptar un juicio abreviado o directamente un sobreseimiento.

Una de las causas que se cerró en las últimas semanas, por ejemplo, involucraba a una mujer de la ciudad de San Martín de los Andes que estuvo bajo sospecha por narcotráfico durante más de cuatro años. Como ocurre con otras viejas investigaciones, su resolución quedó casi paralizada y, mientras tanto, la mujer estaba imputada por la supuesta comercialización de drogas.

Finalmente, la causa fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se destacó el hecho del paso del tiempo y la debilidad de las pruebas que hacían presumir la venta de drogas por parte de la acusada. Por el contrario, la parte acusadora destacó que se habían encontrado en el allanamiento un poco más de 200 gramos de marihuana y cocaína y que el delito que se le podía atribuir era tenencia simple de estupefacientes, con la posibilidad de que se le imponga una pena de tipo condicional.

Frente a esta posición, la defensa oficial mostró su acuerdo y también la propia acusada.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

A su turno, el juez unipersonal del TOF se encargó de homologar la propuesta y se limitó a realizar un repaso de las alternativas de la investigación. El domicilio allanado se encontraba en el barrio Chacra 28 de San Martín de los Andes y el procedimiento se remonta al 5 de febrero de 2022. La Policía secuestró un poco más de 200 gramos de marihuana y una escasa cantidad de cocaína.

Reglas de conducta y donación

Por último, el magistrado apuntó que, además de las reglas de conducta habituales, la mujer deberá donar un poco más de 100 mil pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes en sustitución de tareas comunitarias.

kiosco narco san martín-noviembre '24.jpg Gentileza Policía Federal

En tanto, el castigo condicional se extenderá a lo largo de un año y las reglas de conducta deberá cumplirlas por el plazo de dos años.

La dinámica Ley 3488

El itinerario de estos viejos procesos por narcomenudeo revela el salto cualitativo que dio la provincia del Neuquén con la implementación de la Ley 3488 contra el microtráfico de drogas, que permite una rápida resolución de las causas y no una extensión innecesaria del proceso durante varios años.

Justamente, la semana pasada, una causa compleja de San Martín de los Andes con varios implicados, se resolvió en un plazo no mayor a los ocho meses y terminó con varias condenas firmes. Al respecto, desde el MPF de la justicia provincial resaltaron que los castigos impuestos a los narcos “representan la sentencia más significativa conseguida por el MPF en cuanto a cantidad de integrantes de una banda, desde que la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas en febrero del año pasado”.