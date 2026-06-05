Dolor en Neuquén por la muerte de José "Monito" Ortiz, histórico referente del boxeo y la militancia peronista

Su trayectoria estuvo ligada al boxeo neuquino, la militancia social y política, y a una vida marcada por el compromiso con la comunidad.

La muerte de José "Monito" Ortiz generó una profunda conmoción en Neuquén . Reconocido por su extensa trayectoria en el boxeo provincial, su militancia peronista y su participación en distintas iniciativas sociales, fue despedido en las últimas horas por dirigentes, organizaciones y vecinos que destacaron su legado y su compromiso con las causas colectivas.

Ortiz fue una figura histórica del deporte neuquino . Durante décadas estuvo vinculado al desarrollo del boxeo regional como promotor, dirigente y presidente de la Federación Neuquina de Boxeo. Además, fue uno de los principales impulsores del deporte, que permitieron llevar la actividad a distintos puntos de la provincia.

José Edesio Ortiz nació en Andacollo y llegó a la capital neuquina siendo muy pequeño. A lo largo de su vida se desempeñó como empleado legislativo, promotor deportivo y dirigente social. También fue reconocido recientemente como ciudadano ilustre por la Legislatura provincial por su aporte al deporte y a la identidad neuquina.

Desde la Federación Neuquina de Boxeo impulsó la realización de festivales en distintas localidades y promovió la formación de nuevas generaciones de boxeadores. Su gestión al frente de la entidad se extendió durante varios períodos.

José Monito Ortiz (1)

El adiós de la política y las organizaciones sociales

Las muestras de dolor se multiplicaron rápidamente en redes sociales y comunicados oficiales.

El Congreso Provincial del Partido Justicialista difundió una sentida despedida en la que definió a Ortiz como "un hombre imprescindible para nuestra comunidad" y destacó su papel como "luchador incansable por la justicia social y los valores de la solidaridad".

En el mensaje también remarcaron que dedicó gran parte de su vida al servicio de los demás, tanto desde la Federación de Boxeo como en distintos espacios comunitarios. Además, resaltaron que fue "un peronista de convicciones firmes, militante ejemplar y compañero de todas las horas".

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también expresó públicamente sus condolencias.

"Hoy despedimos con enorme tristeza a José 'Monito' Ortiz", escribió. Además, recordó que fue "un referente del boxeo neuquino y nacional" que dedicó buena parte de su vida a acompañar a generaciones de deportistas y a promover la actividad en toda la región.

José Monito Ortiz (2)

"Pero por sobre todas las cosas, se fue un compañero y un amigo. Gracias por tu generosidad, pasión y compromiso de todos estos años", agregó.

Por su parte, el exsenador Oscar Parrilli destacó que Ortiz fue "un compañero enorme y leal" y remarcaron que deja el respeto y el cariño de quienes compartieron con él una vida "marcada por el trabajo, el compromiso y la solidaridad".

Desde ATE Neuquén también lamentaron la pérdida y señalaron que fue uno de esos militantes comprometidos con las causas colectivas. En el comunicado enviaron sus condolencias a sus hijos, nietos, bisnietos y seres queridos.

El Frente Peronista de la Ciudad de Neuquén lo recordó como un "histórico militante peronista" que sostuvo durante toda su vida las banderas del movimiento nacional y popular. En ese sentido, destacaron su "vocación de servicio" y el ejemplo que deja para las nuevas generaciones.

Un hombre que dejó huella en el boxeo neuquino

La influencia de Ortiz en el deporte provincial fue reconocida por dirigentes y referentes vinculados al boxeo.

Franco Ramírez lo definió como "una persona que dejó una huella imborrable en el boxeo neuquino" y sostuvo que su trabajo ayudó a formar generaciones de jóvenes a través de valores como el respeto, el esfuerzo y la humildad.

El histórico José "Monito" Ortiz ganó por amplio margen.

La propia historia de Ortiz estuvo estrechamente ligada al crecimiento de la disciplina en Neuquén. Fue promotor de algunas de las veladas más importantes que se realizaron en el Alto Valle desde la década de 1970 y mantuvo vínculos con figuras destacadas del boxeo argentino.

También encabezó durante años la Federación Neuquina de Boxeo, desde donde impulsó festivales en localidades de toda la provincia y promovió el regreso de históricos torneos barriales.

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También se sumó a las despedidas el Club Independiente de Neuquén, institución de la que Ortiz era socio y con la que mantuvo un vínculo estrecho durante años. Desde la entidad lo recordaron no solo por su trayectoria deportiva y dirigencial, sino también por su calidad humana y su permanente participación en la vida social del club.

"El club Independiente despide con profundo dolor a José 'Monito' Ortiz; socio, dirigente y principalmente gran persona", expresaron en un comunicado. Además, acompañaron a sus hijos, esposa y seres queridos, al tiempo que destacaron que siempre fue una persona positiva, reconocida por sus anécdotas, su sentido del humor y su compromiso con la institución.

La institución resaltó además su fuerte compromiso social y político, una característica que fue mencionada en prácticamente todos los homenajes que recibió tras conocerse la noticia de su fallecimiento. "La época de oro del boxeo neuquino despide al gran hacedor", señalaron desde Independiente, en una despedida que resume el reconocimiento que cosechó a lo largo de décadas de trabajo en favor del deporte y de la comunidad neuquina. "¡Hasta siempre, Monito!", concluyeron.

Dónde será el velatorio

Familiares informaron que los restos de José "Monito" Ortiz son velados este viernes en la Sala G de CALF, ubicada sobre calle República de Italia 3979 de la ciudad de Neuquén.

Según comunicaron desde su familia, el velatorio comenzó a partir de las 10 de la mañana, donde amigos, compañeros de militancia, dirigentes deportivos y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós.

Las numerosas muestras de afecto que se multiplicaron durante las últimas horas reflejan el lugar que ocupó Ortiz en la vida pública neuquina. Para muchos fue un dirigente deportivo; para otros, un militante comprometido. Pero en todos los casos, los mensajes coinciden en destacar a un hombre que dedicó gran parte de su vida a acompañar proyectos colectivos y a trabajar por su comunidad.

El sentido mensaje de despedida de la familia

"Querido, hermano, padre, abuelo, bisabuelo, hoy te despedimos con un profundo dolor. Pero tenemos claro que solo se muere quien se olvida, por eso siempre estarás vivo en nuestros corazones. Te agradecemos tu amor y tu presencia en cada paso de la vida. Tu legado continuará en una familia con principios y valores bien inculcados. Agradecemos a cada persona que nos acompañó en este difícil momento. Hasta la victoria siempre Mono"