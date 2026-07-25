Alerta por ráfagas intensas, lluvia y nieve en gran parte de Neuquén: cómo estará el tiempo este fin de semana

La AIC anticipa fuertes vientos y precipitaciones. También habrá un descenso de la temperatura en el Alto Valle. Alerta por lluvias y nevadas según el SMN.

El fin de semana comenzará con un panorama dinámico y cambiante en Neuquén capital y los valles. Tras un inicio de jornada templado pero ventoso, las condiciones meteorológicas tenderán a desmejorar con el correr de las horas, marcando el regreso de la inestabilidad a la región.

El ingreso de aire húmedo en la cordillera, que sigue provocando lluvias y nevadas en la zona serrana, se sentirá también en el Alto Valle a través de periodos de viento intenso y probabilidades de precipitaciones dispersas que se extenderán durante todo el sábado y domingo.

Según el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado hay un alerta amarilla para casi todo el territorio provincial. La cordillera, el sur, centro y parte del norte de la provincia permanece bajo alerta por lluvias y nevadas, exceptuando los departamentos de Picún Leufu, Confluencia y Añelo.

El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Mientras que los vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Por otro lado, el domingo continúa el alerta sin afectar a la zona de la confluencia, Picún Leufu, Añelo, Pehuenches y también retrocede hacia la cordillera en los departamento de Las Lajas, Ñorquin, Chos Malal y Loncopue.

Sábado con ráfagas intensas y lluvia en la capital

Para este sábado 25 de julio, se espera una jornada templada durante el día pero con aire bastante agitado. La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que el viento soplará desde el noroeste a una velocidad media de 36 km/h. Sin embargo, lo más destacado de la jornada serán las ráfagas, que podrán rozar los 66 km/h durante la tarde.

Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá cubierto y la inestabilidad ganará terreno. Hacia la noche, el viento rotará al sudeste con valores más moderados, abriendo la puerta a lluvias débiles y dispersas. Para el momento del descanso, la mínima caerá hasta los 2°C, por lo que se recomienda salir abrigados si hay planes nocturnos.

Qué pasará el domingo en el Alto Valle

El domingo 26 se mantendrá el cuadro de inestabilidad en la capital neuquina. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas prevé un ambiente más fresco en comparación al día anterior: la máxima apenas tocará los 14°C bajo un cielo dominado por lluvias y chaparrones aislados durante la mañana y tarde.

Durante la noche, la intensidad de las precipitaciones cederá hacia lluvias débiles y dispersas, mientras que la temperatura descenderá hasta 1°C de mínima. En cuanto al viento, no dará mayores sobresaltos: soplará desde el este y sudeste con velocidades constantes de entre 23 y 24 km/h y ráfagas que no superarían los 37 km/h.

Cómo seguirá el tiempo al comienzo de la semana

Para quienes ya planifican el regreso a las actividades laborales, el lunes arrancará con una paulatina mejora en las condiciones urbanas. Si bien el cielo estará parcialmente nublado durante el día, la temperatura registrará un leve repunte con 16°C de máxima. Eso sí, habrá que estar atentos nuevamente a las ráfagas del sudoeste, que podrían alcanzar los 52 km/h hacia la noche.