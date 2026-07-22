Continúa la alerta amarilla por nevadas en la cordillera: cómo estará en Neuquén

La nieve llegó con fuerza y persistencia en la provincia de Neuquén. El temporal de nieve se extenderá a este jueves y viernes, con afectación especialmente en zona cordillerana. Se emitió una alerta amarilla por nevadas para los próximos días desde el norte a al sur del oeste provincial.

En tanto que, desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticiparon que para este jueves en la ciudad de Neuquén y zona de influencia se espera una jornada de viento fuerte y ráfagas de variada intensidad. Por la madrugada estará mayormente nublado con una temperatura de 6 grados y ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. Por la mañana la mínima será de 4 grados y el viento soplará fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Seguirá el viento fuerte por la tarde y la temperatura alcanzará una máxima de 11 grados. Terminará la jornada con lluvias aisladas y une leve merma en la intensidad de las ráfagas de viento.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron que el ingreso de un sistema frontal mantendrá períodos de lluvias y nevadas de variada intensidad en toda la región cordillerana durante los próximos días. E indicó que se intensificarán hacia el fin de semana debido a la persistencia de las lluvias en la cordillera.

Desde el organismo interjurisdiccional destacaron que se espera un aumento de los escurrimientos y acumulación de nieve en montaña. También habrá presencia de viento blanco. Mientras que, en la región de los valles, meseta y la costa se registrará un paulatino ascenso de la temperatura con períodos de viento e inestabilidad con precipitaciones dispersas. Habrá mejoramientos temporarios, especialmente el viernes.

Las recomendaciones ante una alerta amarilla por nevadas

La alerta amarilla por nevadas se extenderá desde este jueves hasta el viernes inclusive. Las zonas que se verán afectadas por este fenómeno serán: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. En zona norte y centro cordillerana, como así también hacia el sur alcanzando la cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

Para los habitantes de todos esos sectores se les recomienda: