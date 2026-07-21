Con cuero de oveja y mucha risa: así disfrutan la nieve los chicos de Manzano Amargo

En el "paraíso del norte neuquino" no hacen falta trineos caros. Con ingenio criollo, bolsas y cueros, los más chicos transforman los 40 cm de nieve en parque de diversiones. Mientras, los vecinos sueñan con una pista propia.

Llegó la nieve y con ella volvió la risa. En Manzano Amargo , el rincón más lindo del norte neuquino , el invierno no se mira por la ventana. Se vive. Se grita. Se tira uno arriba del otro. Y así fue días atrás, cuando se “estrenó” el futuro parque de nieve. Los protagonistas fueron tres amiguitos que siempre andan juntos: Ignacio "Nachito" Morales, 6 años, su compañero de escuela y vecino William, 6 años, y la hermanita de él, Fiama. Y en casa quedó Faustino, de 4 años, el hermanito menor de Nachito.

El viernes 17 la nevada agarró fuerte. Cuando la familia Morales volvió del campo, de la casa de los abuelos, los chicos ya estaban ansiosos por salir.

Se fueron directo al lugar donde la Comisión de Fomento quiere construir el futuro Parque de Nieve: un sector despejado entre pinos, una especie de cortafuegos natural.

Ahí empezó el juego. "Nosotros tenemos nuestro terreno muy cerca de ese lugar y mi esposo les pasó una bolsa de alimento vacía para que se vayan a tirar", contó Verena Sáez, en diálogo con LM Neuquén.

Primero fue la bolsa. Después probaron con un cuero de chivo, pero se resbalaba menos. Así que volvieron a la bolsa.

"Intentaron también largarse en un cuero de chiva, pero no les funcionó, así que se largaron en bolsa", recordó “Vere” entre risas.

Estuvieron jugando toda la tarde. Corriendo, gritando, tirándose una y otra vez por la pendiente. Estrenando, sin saberlo, el lugar donde los vecinos sueñan con esquiar.

Diversión a lo grande en El Pino

Este martes volvieron a la carga. Aprovechando que la nieve ya alcanzaba los 40 cm, se fueron hasta el paraje El Pino, a 8 km de Manzano Amargo.

Esta vez el trineo fue un cuero de oveja y la diversión fue doble.

En las fotos y videos se los ve: dos siluetas chiquitas, abrigadas hasta las orejas, sentadas bien juntas arriba del cuero y largándose pendiente abajo. La nieve les llega casi a la cintura y las risas se escuchan hasta en el video.

No hubo que comprar nada. Solo estirar el cuero, empujar, y dejar que la cuesta haga el resto.

Se tiraron un montón de veces. Terminaron todos nevados, con la cara roja de frío y la sonrisa que no se les borraba.

"La pasaron re lindo mis hijitos y yo me divertía también al verlos a ellos jugar y disfrutar tanto de la nieve", relató “Vere”.

A pulmón y con esperanza

Ese lugar del viernes, el cortafuegos entre pinos, es donde nace el gran proyecto del pueblo: un Parque de Nieve impulsado a pulmón.

La idea nació de la pasión de vecinos y amantes del esquí que quisieron trasladar el sueño de las grandes ciudades a Manzano Amargo.

La pista tendrá entre 300 y 400 metros y será una zona segura para que los chicos del pueblo aprendan a esquiar sin irse lejos.

El proyecto es encarado por la presidenta de la Comisión de Fomento, Malvina Antiñir. Tiene una semejanza con el parque del Llano: un cortafuego en un sector de pinares convertido en pista.

Mientras ese sueño toma forma, en El Pino y en cada rincón de Manzano Amargo la nieve ya se vive.

"Manzano Amargo es un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de la nieve, la montaña y la naturaleza", resaltó Verena. Y los videos de Nachito, Faustino, William y Fiama lo demuestran.

En el norte neuquino no sobran los recursos, pero sí las ganas. Y cuando hay nieve, hay risa. Hay cuero de oveja. Hay familia. Hay invierno.-