Se acabaron las aulas tráiler en una escuela de Plottier: qué pasa con el nuevo edificio

El operativo de retiro marca el fin de cuatro años de clases en módulos provisorios. El plan de infraestructura de Neuquén logró una baja importante de estas "aulas".

Este fin de semana se produjo el retiro de 19 tráileres afectados a la EPET N°25 de Plottier , que en breve funcionará en su nuevo edificio. Desde su origen hasta la actualidad, esta institución ha dictado clases de manera provisoria en un espacio alquilado, al que se sumaron estos dispositivos transitorios para aulas y sanitarios.

El compromiso de prescindir de estos espacios transitorios fue ratificado por el gobernador Rolando Figueroa en oportunidad de las múltiples inauguraciones de nueva infraestructura educativa. “Apenas asumimos, comenzamos a construir escuelas y nosotros queremos culminar el año 2027 con la erradicación de las escuelas trailer. Tenemos que tener escuelas como nosotros nos merecemos; por eso la mayor inversión que hacemos los neuquinos cada día es para la educación”, manifestó el mandatario.

El proceso de reubicación de la EPET 25 en su nueva y moderna infraestructura propia permitirá que la comunidad educativa deje atrás de forma definitiva los espacios alquilados y módulos adosados.

El gobierno de Neuquén alquilaba 700 tráileres para duplir la falta de infraestructura en Educación.

La directora del establecimiento, Karen Carriel, describió este hito con profunda emotividad. “Hoy se están retirando los tráileres y esto conlleva un montón de alegría y emociones para nosotros; llevamos cinco años en la escuela y hace cuatro años que habitamos los tráileres, con todo lo que significa estar en ellos”, dijo

“Apenas asumimos, comenzamos a construir escuelas y nosotros queremos culminar el año 2027 con la erradicación de las escuelas trailer" - Rolando Figueroa “Apenas asumimos, comenzamos a construir escuelas y nosotros queremos culminar el año 2027 con la erradicación de las escuelas trailer" - Rolando Figueroa

Al repasar los desafíos superados, la directiva señaló que “tanto para el personal como para los estudiantes fue muy tedioso. Va a ser una alegría enorme estar en un nuevo edificio y habitando algo que en realidad son aulas, en un espacio cálido y con temperaturas en las que un humano tiene que estar”.

Educación: la provincia dependía de alquilar 700 traíleres

Al inicio de la actual gestión, la provincia dependía del alquiler de alrededor de 700 tráileres para contener el excedente de matrícula o albergar instituciones que nacieron dictando clases en estos módulos. Gracias a una histórica inversión en infraestructura educativa y a una fuerte impronta federal, el Gobierno provincial ya logró dar de baja a una importante cantidad de unidades; un logro de enorme magnitud que se da en un contexto complejo, donde la explosión de la matrícula en varias localidades, no obstante, obliga a incorporar nuevos módulos paliativos en zonas críticas para asegurar la escolaridad inmediata.

Esta transformación estructural cobró impulso con la reactivación y finalización de una decena de obras de ampliación y remodelación que se encontraban paralizadas al asumir la actual gestión de Gobierno, sumado a la inauguración de 10 nuevos edificios escolares.

El despliegue territorial continúa consolidándose con 11 nuevos edificios en plena ejecución y cerca de 20 obras de ampliación y remodelación integral en marcha, a lo que se suma nueva infraestructura ya licitada y adjudicada. De este modo, la provincia avanza firmemente en dotar de establecimientos propios a cada una de las regiones, jerarquizando y devolviendo la calidad a la educación de los neuquinos y neuquinas.

Retiran los tráileres de la EPET 25.

Entre otras instituciones que requirieron un gran número de dispositivos y que ya los dejaron atrás, pueden mencionarse como ejemplos el CPEM Nº100 de Chorriaca, que demandó 17 tráiler, la primaria 225 de Chos Malal otros 25 módulos, y 32 dispositivos en la primaria N°7 de Junín de los Andes.

En Plottier, Educación avanza con todo

Este caso de la EPET 25 de Plottier no es un hecho aislado, sino el reflejo de una política de Estado que avanza con firmeza en todo el territorio neuquino.

El progresivo despeje de estos módulos habitacionales en instituciones emblemáticas demuestra que, aun frente al constante crecimiento demográfico de la provincia, la meta fijada por la gestión actual sigue su marcha para transformar la realidad de cada comunidad educativa, cambiar estructuras de chapa por aulas de material, y garantizar que el derecho a aprender se ejerza en espacios modernos, dignos y confortables.