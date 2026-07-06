Una por una: realizarán tareas de mantenimiento en más de 40 escuelas de Neuquén

Tras un inicio de ciclo lectivo signado por la renovación integral de edificios escolares y significativas tareas de mantenimiento , ya se alista un plan para ejecutar un centenar de trabajos de mantenimiento en inmuebles de Neuquén, Plottier, Senillosa, Añelo y San Patricio del Chañar . De este modo, se aprovechan las jornadas sin actividad escolar para realizar tareas en los establecimientos.

Desde el área de Mantenimiento Escolar de la Región Confluencia del Ministerio de Educación , se presentó el plan de intervención de edificios educativos que se llevará adelante durante el próximo receso de invierno, con tareas de mantenimiento mayor y poda.

El detalle de las labores incluye a 32 establecimientos de la ciudad capital y a una decena del Distrito Escolar X. Entre las instituciones se encuentran la Escuela Especial 1 y la EPET 6, dando respuesta a los compromisos asumidos en reuniones junto a sus comunidades educativas.

La previsión de acciones en la Escuela Especial, y según lo pautado tras la reunión de mayo, contempla optimizar el área del patio, hacer arreglos en el paredón de ingreso, poda y calicata. Mientras que en el caso de la EPET mencionada se hará lo propio con la limpieza del patio, la inspección del sistema eléctrico y cielorrasos; se evaluará además el estado de las aberturas en las aulas, mejoras en la ventilación del laboratorio y se optimizará el servicio de las redes de internet.

En esta línea de tareas, se contempla la readecuación de la instalación eléctrica en el jardín 61 y en la Primaria 136; reformas en accesos, rampas e instalación de cambiador en el baño adaptado de la Primaria 312; trabajos de reparación de muros, revoque y pintura en los CFP 5 y 13. La Escuela Especial 20, por su parte, contará con la adecuación del patio y trabajos de pintura, y en el CEF 13 se trabajará sobre el cerco perimetral.

Las intervenciones de mayor complejidad técnica incluyen estudios estructurales y de suelo en la Escuela Primaria 356 y el jardín 66. Asimismo, se renovarán los pisos de las bibliotecas de la Primaria 190 y del CFP 25, establecimiento donde también se revisarán las cloacas y el piletón. El plan de infraestructura abarca la refacción de la cocina del CFP 21; y la reparación de sanitarios en las escuelas primarias 298 (de alumnos), 67 (de docentes) y de las salas del jardín 64. Finalmente, en los CPEM 41 y 44 se remodelarán los gabinetes de asesoría pedagógica.

En el jardín 65 se colocará un tabique divisorio en el sector del telón, nivelarán el patio y colocarán membrana aislante en la cubierta del techo. Al tiempo que en la escuela 309 van a reparar los parasoles, colocar jirafas de básquet y construir medianera; mantenimiento este último similar al que realizarán en el CPEM 46, CEF 13 y Primaria 136, espacios educativos donde arreglarán el cerco perimetral y los portones de acceso y aberturas.

Se mejorarán los servicios de evacuación de líquidos en la cocina de la Primaria 207, y del sistema pluvial del patio en la Primaria 205, además de la escuela 82, en la que readecuarán la cocina.

La Escuela Superior de Música de Neuquén recibirá el cambio de piso en el sector de pasillos y en el comedor; y en la escuela N°1 repararán el piso del escenario.

Recuperación de espacios

En varios edificios se refuncionalizarán espacios; tal es el caso del CPEM 23 -en turno vespertino CPEM 2-, allí realizarán el cierre en el sector del SUM, recuperarán el área de Educación Física Infantil, balcones, y se harán subdivisiones.

En el IFD N°4 trabajarán en el cerramiento de aulas, y en el CPEM 12, que comparte edificio con el 22 en turno vespertino, adecuarán la vivienda institucional para que sea utilizada como sede de supervisión, al igual que en la Primaria 201. En el CPEM 19 se reasignarán funciones para aula y se trabajará en la cocina.

En el jardín N°23 optimizarán espacios de guardado y recreativos; en tanto, en el 64, el área de depósito, y en el CPEM 48 harán reparación y pintura de playón y de equipamiento deportivo, acondicionamiento de patio y pérgola.

Por último, el trabajo en patios que incluye la mejora, poda y retiro de árboles está previsto en el jardín 64, CEF 13, los CFP 25 y 13 con corte en altura.

Intervenciones en establecimientos de los Distritos VI y X

En el Distrito Escolar VI, que alcanza a Añelo, se prevé la reparación del cielorraso de la cocina del jardín 70 y de fisuras del muro exterior. En San Patricio del Chañar, en la primaria 273 se verificará el estado del portón secundario, la instalación eléctrica y se podarán árboles.

En tanto que, en el Distrito X, en Plottier se trabajará en adecuar el patio del jardín N°83, y en el sistema cloacal, lecho nitrificante y pozo; acciones similares tendrán lugar en el CPEM 27 donde ejecutarán asimismo divisiones interiores en seco.

En cuanto a labores en espacios interiores, se cambiará el piso de cinco aulas del jardín 71; en el CPEM 55 se pintarán ambientes destinados al dictado de clase y, en la misma área, pero de la EPET 19, resolverán la presencia de salitre y reemplazarán pisos. Del mismo modo, en el CPEM 56 se cambiará la cobertura de suelo en el Salón de Usos Múltiples (SUM). En el jardín 18 se hará el cambio del cerco perimetral, y se renovará el patio de la sala maternal.

Luego del receso, la EPEA 2 contará con un renovado sistema eléctrico en el sector de conejeras, matadero y apicultura, además de una actualización de la red cloacal del gimnasio institucional.

Por su parte, en Senillosa las mejoras alcanzan al CPEM 15 en el que se adecuarán los armarios y repararán los frisos de las aulas; y a la Primaria 91 se le realizarán trabajos de mejora en los baños.

Estas acciones complementan el plan de obras de mantenimiento que se lleva adelante durante las semanas de receso, de acuerdo con las posibilidades de intervención que se adecúan a los ritmos y tiempos de los ciclos lectivos en cada región.