En seis años pasó de 1,4 a más de 30 kilómetros: la revolución del Paseo Costero en la ciudad de Neuquén

El intendente Gaido destacó que el río "dejó de ser un privilegio para convertirse en patrimonio de todos" mientras se ejecuta la obra que unirá Chocón y Aguado

Acá en Neuquén capital, los ríos Limay y Neuquén estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Pero, paradójicamente, la ciudad vivía de espaldas a ellos. Los pocos que podían disfrutarlo tenían que adentrarse en una especie de safari, teniendo que atravesar calles de tierra, senderos improvisados entre álamos, sauces y matorrales, para llegar a una costa que parecía reservada para pescadores obstinados y aventureros.

Cuesta creer que ayer nomás la postal era esa. Más todavía cuando hoy, a cualquier hora del día, miles de neuquinos disfrutan de este lugar de encanto: cientos de personas corren a la par de los espejos de agua.

Familias enteras llegan en bicicleta. Chicos juegan al básquet frente al río. Otros encienden un fuego en las parrillas habilitadas, despliegan una reposera, ceban un mate y dejan que el tiempo pase con la corriente.

El Paseo Costero del río Neuquén sobre la calle Aguado.

Los runners se cruzan con pescadores, los turistas con vecinos de toda la vida, mientras los colectivos urbanos y los buses turísticos acercan visitantes hasta lugares que hace apenas unos años parecían inaccesibles.

Paseo Costero: de pocos kilómetros a más de 30

La postal parece haber existido siempre. No existía. Hace apenas seis años, el Paseo Costero tenía apenas 1,4 kilómetros continuos, desde Leguizamón hasta la Isla 132. Hoy supera los 30 kilómetros ejecutados entre las costas de los ríos Limay y Neuquén, convirtiéndose en el desarrollo urbano, recreativo, turístico y ambiental más importante de la historia de la capital provincial.

"Durante décadas, los neuquinos vivimos de espaldas al río. Nuestra decisión fue exactamente la contraria: abrir cada metro de costa para que cualquier vecino pueda disfrutarla de manera libre, gratuita y todos los días del año. El río dejó de ser un privilegio para convertirse en patrimonio de todos", expresó el intendente Mariano Gaido.

Y sigue creciendo. Mientras miles de personas ya disfrutan del recorrido, las máquinas continúan escribiendo nuevos capítulos de esta transformación. Ahora sobre la costa del río Neuquén, donde en estos momentos se avanza en el desarrollo de un nuevo tramo de paseo de más de 3 kilómetros entre Chocón y Aguado, una obra que incluye la construcción de una calle vehicular, veredas, bicisendas y mobiliario urbano.

Acerca de los avances de esta obra que demanda una inversión de 15 mil millones de pesos y que se ejecuta con fondos municipales, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, expresó:

“Ya hormigonamos los cabezales que sostendrán la estructura del mirador de calle Figueroa, colocamos la carpeta asfáltica en el tramo que va desde Aguado hasta Copahue, y en simultáneo estamos avanzando en las veredas y bicisendas”, dijo Nicola, quien agregó: “Venimos a muy buen ritmo y lo vamos a poder inaugurar en el mes aniversario”.

Aunque cada metro conquistado modifique la relación entre la ciudad y su paisaje, la transformación adquiere verdadera dimensión cuando se observa el mapa completo. Desde el balneario Valentina Brun de Duclot, en el límite con Plottier, hasta la Península Hiroki, hoy es posible recorrer de manera ininterrumpida los 14 kilómetros de costa del Limay. Catorce kilómetros. Una cifra que parece estadística, hasta recordar que, hace apenas un puñado de años, casi toda esa costa permanecía escondida detrás de alambrados, senderos informales y sectores prácticamente impenetrables.

Impactante imagen del Paseo Costero llegando a la confluencia de los ríos en la península de Hiroki.

Pero el Paseo Costero nunca fue solamente una obra de infraestructura. Es una nueva manera de vivir la ciudad. Hay tramos donde el camino serpentea entre álamos inmensos. Otros donde los sauces forman un túnel de sombra sobre las bicisendas. Sectores donde el río desaparece detrás de la vegetación, después vuelve a aparecer de golpe, inmenso, mientras del otro lado emerge la barda rojiza, iluminada por el sol patagónico, componiendo uno de los paisajes urbanos más sorprendentes del país.

Todo eso ocurre a menos de diez minutos de cualquier barrio. Y quizás allí reside el verdadero cambio. La calidad de vida suele medirse en indicadores técnicos. Pero también puede medirse en la posibilidad de salir de casa un martes cualquiera y caminar junto al agua, correr entre árboles centenarios o simplemente sentarse a mirar el río sin haber recorrido cientos de kilómetros.

A todo este inmenso desarrollo, el intendente Mariano Gaido lo explica en una frase. “No construimos solamente un paseo. Construimos una nueva forma de vivir Neuquén. Hoy una familia puede salir de su casa y, en diez minutos, caminar junto al río, andar en bicicleta o compartir un mate frente al agua. Eso también es calidad de vida"

La recuperación de la costa tampoco ocurrió de manera aislada

En paralelo, el municipio impulsó la pavimentación de los grandes corredores que conectan la ciudad con el río: Solalique, Anaya, Saavedra, Ignacio Rivas, Gatica, Tronador, Saturnino Torres y Obrero Argentino, mientras avanzan nuevas aperturas como Bejarano y otras obras inminentes como la pavimentación de Chocón, Copahue, Aguado y Figueroa. “Ya no existe la sensación de que el río queda lejos. Ahora el río forma parte del recorrido cotidiano”, expresó Gaido.

Toda esta apertura convive con otra decisión estratégica: preservar los sectores más sensibles del ecosistema. El Parque Agreste y la Península Hiroki continúan resguardando parte del patrimonio natural de la ciudad, demostrando que desarrollo urbano y conservación ambiental no son conceptos opuestos cuando existe planificación.

El impacto trasciende incluso las fronteras de Neuquén. Hace apenas cinco años, los fines de semana la ocupación hotelera rondaba el 25 por ciento. Hoy supera el 60 por ciento. La ciudad dejó de ser apenas una escala para quienes viajaban hacia la cordillera o la región petrolera. Comenzó a convertirse en un destino.

“El Paseo Costero es la obra turística más importante de la historia de Neuquén. Transformó una ciudad de paso en un destino elegido, y demuestra que una obra pública también puede generar desarrollo económico, empleo y orgullo por el lugar donde vivimos", dijo Gaido.

Quizás esa sea la mayor conquista. No los kilómetros de asfalto. Ni los miradores. Ni las bicisendas. Sino haber logrado que una ciudad construida entre dos ríos, después de más de un siglo de historia, finalmente aprendiera a vivir con ellos.