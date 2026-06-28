Neuquén abre más negocios: el comercio local marca un récord histórico de altas

Con 603 nuevas habilitaciones, al 18 de junio, la actividad registra su mejor primer semestre en seis años, impulsada por la gastronomía, la alimentación y las pymes de servicios.

Las estadísticas y los índices económicos continúan siendo buenos augurios en la ciudad de Neuquén, capital de la gran metrópoli de Vaca Muerta . En otras oportunidades analizamos el sector obra pública y privada, también el movimiento industrial que registran las estadísticas del gobierno que comanda el intendente, Mariano Gaido .

La capital provincial se consolida como el principal polo comercial y de servicios de la Patagonia. Las cifras también ubican a los consumidores capitalinos como los portadores del ticket promedio más elevado a nivel país. Sobran los ejemplos de franquicias de cadenas comerciales nacionales y extranjeras que definen sus inversiones haciendo foco en el consumidor capitalino y para los próximos 12 meses se esperan por lo menos cinco o seis nuevos desembarcos comerciales de relevancia nacional.

Pero ahora, vamos a analizar los números del cierre del primer semestre que, esta semana, dió a conocer la Subsecretaría de Comercio de la comuna.

Municipalidad de Neuquén

Los datos del primer semestre de 2026 pintan un panorama optimista para el comercio en Neuquén Capital. Según el informe, entre enero y el 18 de junio se registraron 603 nuevas licencias comerciales, la cifra más alta para un primer semestre en los últimos seis años de registro. En paralelo, las bajas cayeron a apenas 77, el nivel más bajo de toda la serie.

Mientras en la mayoría de las principales ciudades del país el cierre de comercios es una constante, en Neuquén capital la brecha entre aperturas y cierres nunca había sido tan pronunciada.

En 2025 la relación era de 483 altas frente a 154 bajas en el mismo período, este año el saldo neto casi duplica al del año anterior. Para los técnicos municipales, el dato no es casual: refleja la combinación de una economía regional más estable, el impacto de programas de formalización comercial y una demanda interna que no cede.

Licencias Comerciales Ciudad Neuquen 2026

"Las bajas bajaron a la mitad respecto del año pasado. Eso significa que los comercios que abren están llegando para quedarse", indicaron desde la subsecretaría de comercio.

En cuanto a los rubros que lideran las nuevas aperturas, los productos alimenticios concentran el 26,70% del total, seguidos de cerca por el sector gastronómico con el 14,43%. En tercer lugar aparecen los artículos de vestir (8,96%) y en cuarto lugar, los servicios generales (7,46%).

La construcción, que atraviesa un boom impulsado por la actividad petrolera de la cuenca, suma el 6,30% de las altas.

Expansión más allá del centro

La distribución geográfica de las habilitaciones muestra que el Centro concentra 257 nuevos comercios (el 43% del total), pero el crecimiento del resto de la ciudad, con 346 habilitaciones repartidas entre Oeste (161), Sur (120), Este (38) y Norte (27), revela una dinámica de expansión hacia los barrios periféricos.

Los especialistas vinculan el incremento de los asentamientos comerciales en el Oeste y otras zonas de la ciudad al crecimiento demográfico y a la mejora de la conectividad urbana.

ON - Comercios Oeste (9).jpg Omar Novoa

Desde el sector privado, empresarios consultados coinciden en que la baja en los cierres es tan significativa como el récord de aperturas. "Antes abría uno y cerraba otro. Ahora la ecuación cambió", señaló un referente del empresariado local. Parte de la explicación está en la maduración de los emprendimientos post-pandemia y en el acceso a microcréditos municipales para capital de trabajo.

Proyección positiva para el segundo semestre

La tendencia también se proyecta con optimismo: para el segundo semestre de 2026 se estima habrá 785 nuevas licencias, lo que llevaría el total anual por encima de las 1.388 habilitaciones. “Un nivel sin precedentes en la serie histórica disponible”, indicaron.

El informe también señala que rubros como peluquerías, farmacias y consultorios médicos muestran bajas muy acotadas —entre el 1,30% cada uno—, lo que refleja la solidez de los servicios de cercanía frente a la competencia digital.