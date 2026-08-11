El regalo que nació de una carta: Rolando Figueroa cumplió el sueño de una nena en los 139 años de Chos Malal

Jazmín Aymé, de 7 años, le pidió patines al gobernador y que fuera a merendar con ella. En el acto por el aniversario de la ciudad, Figueroa le cumplió. "Es un gesto que la va a marcar para siempre", dijo su mamá Carina.

El gobernador Rolando Figueroa interrumpió el protocolo para cumplirle una promesa a una nena de 7 años.

Fue sin aviso. Fue sorpresivo. Y por eso fue aún más lindo.

En medio de los festejos por los 139 años de Chos Malal , el gobernador Rolando Figueroa interrumpió el protocolo para cumplirle una promesa a una nena de 7 años.

Jazmín Aymé Giménez recibió de sus manos el par de patines que le había pedido tiempo atrás en una carta. Una carta escrita con letra y tiernos dibujos de nena, donde además lo invitaba: "Vení a tomar la leche conmigo a casa".

Una entrega improvisada que terminó en abrazo

Nadie en la familia esperaba que pasara ese día. La emoción le ganó a la planificación y el momento quedó grabado en la memoria de todos.

Carina, mamá de Jazmín, le recordó a LM Neuquén cómo fue ese momento.

"Fue todo muy sorpresivo. No sabíamos de eso. Me llamaron que la acerque a ella al palco. Yo subí hasta las escalinatas y ella fue solita, acompañada por la secretaria del gobernador. Le hicieron la entrega ahí", relató.

La alegría fue inmediata. Tanto que Jazmín no dudó ni un segundo en estrenarlos.

"Enseguida se los puso. El gobernador quedó saludando a la gente. Una vez finalizado el acto ella fue nuevamente a darle las gracias. Por eso se la ve patinando", explicó con emoción.

De una tarde en el cine a una carta con dos pedidos

La historia empezó en un lugar habitual para ellas: el Cine Teatro Municipal. Jazmín acompaña a su mamá a cada actividad y ese día se le ocurrió algo.

Con la inocencia de los 7 años, la nena le propuso a Carina escribirle al gobernador. La idea principal no eran los patines.

"Fuimos al balance del informe de gestión del gobernador. Jazmín siempre va conmigo a todos lados. Y me dice: 'mamá, yo le quiero escribir una carta al gobernador para invitarlo a tomar la leche'" contó Carina.

Sin embargo, ya que escribía, aprovechó para hacer un segundo pedido. Uno muy necesario.

"Le voy a poner también que si él puede que me regale unos patines. Ella va a patín al CEF y tenía unos que ya estaban usaditos y había que cambiarlos. Pero su mayor intención era que él venga a tomar la leche con ella", admitió la progenitora.

Esa prioridad quedó clara después de la entrega. Lo material alegró, pero lo vincular era lo central.

"Después me dice, mamá, pero yo quiero que él venga a tomar la leche en la casa. Esa intención para mí es lo más importante", remarcó.

"Mi Jazmín del cielo": el significado de un nombre

Detrás de Jazmín Aymé hay una historia familiar de amor y resiliencia. Su nombre no es casualidad y lleva la cultura del norte en cada sílaba.

Carina relató con orgullo el origen:

"A ella le gusta que la llamen Jazmín Aymé porque en mapuche significa 'estrellita caída del cielo'".

Oriunda de Chos Malal, Jazmín llegó para llenar un espacio muy doloroso.

"Ella es mi hija arcoíris. Llegó después de muchos años de la trágica muerte de su hermano mayor. Hoy vivimos solas", dijo la mamá.

Una nena artista, deportista y muy solidaria

A los 7 años Jazmín ya tiene varias pasiones. Va a segundo grado a la Escuela 327 y fuera del aula no para: patín, telas, natación y folklore con adultos mayores.

Pero lo que más la define es su costado creativo y generoso. Escribe, dibuja y regala abrazos.

"Le gusta muchísimo dibujar y escribir. Tiene algunos libros escritos. Participó de la Feria del Libro leyendo sus libros. Ahora está escribiendo uno que cuenta de Chos Malal y le va a sumar toda esta vivencia con el gobernador", destacó Carina.

Ese amor por las letras viene de familia. Su prima Juana Mabel Miranda (de Bajada del Agrio) es escritora y fue su gran inspiración.

"Siempre fomento en ella el respeto, el amor, poder colaborar. Le encanta que vengan a su casa. Por eso su sueño es que venga el gobernador a tomar la leche", apuntó con devoción.

Quienes la conocen la describen igual: cariñosa y respetuosa. "Le encanta hacer dibujos y regalar. Por eso le llevó un dibujo al gobernador. Si la ven en el video va y lo abraza y le dice gracias muchas veces. Ella es así", añadió.

Agradecimiento desde el alma

Para Carina, el gesto del gobernador excede lo material. Es un recuerdo que quedará para siempre.

Con la voz emocionada resumió lo que sintieron: "Que se tome el tiempo de leer una carta de una nena y de cumplirle su sueño, es algo que a Jazmín la va a marcar para siempre".

Y cerró con una frase que lo dice todo: "Estamos muy felices, muy agradecidas. Yo digo que es mi jazmín del cielo. Es un hermoso regalo".

El gobernador le prometió que va a cumplir con la merienda. Y Jazmín ya está esperando. Con sus patines nuevos puestos, con un libro nuevo por escribir, y con el corazón lleno.